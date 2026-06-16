Snap Uzun Zamandır Beklenen Specs AR Gözlüklerini Tanıttı: Fiyatı ve Özellikleri

Snap şirketi, uzun yıllar süren araştırmaların ardından nihayet yeni nesil Specs akıllı gözlüklerini geniş kitlelere tanıttı. Long-Bich şehrinde düzenlenen bir yapay zeka konferansında tanıtılan bu cihazın, artırılmış gerçeklik (AR) teknolojileri dünyasında yeni bir sayfa açması bekleniyor. Ancak cihazın fiyatı birçok kişiyi şaşırttı; yeni gadget'ın fiyatı 2 195 dolar olarak belirlendi. Techcrunch.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, Specs gözlükleri için ön sipariş süreci 16 Haziran'da başlayacak. İlk aşamada cihaz ABD, İngiltere ve Fransa pazarlarına sunulacak. Belirtmek gerekir ki Snap, on yılı aşkın bir süredir bu proje üzerinde çalışıyor. Şirket en son 2019 yılında tüketicilere yönelik bir versiyon çıkarmıştı, o tarihten sonra tüm modeller yalnızca geliştiricilere kapalı olarak sunuldu.

Teknik Özellikler ve Tasarım

Dış görünüşüyle Specs, biraz daha büyük bir güneş gözlüğünü andırıyor. Temel avantajı, tüm hesaplama işlemlerinin doğrudan cihazın kendisinde gerçekleştirilmesidir. Yani herhangi bir harici ünite veya kablolu bağlantı gerektirmez. Cihaz iki adet Snapdragon işlemci ile çalışıyor, 51 derecelik bir görüş alanına sahip ve 16 milyon rengi yansıtabiliyor.

Gadget'ın ağırlığı modele bağlı olarak 132 gram ile 136 gram arasında değişiyor. Bu değer Meta Ray-Ban gözlüklerinden önemli ölçüde daha ağır olsa da Apple Vision Pro başlığından çok daha hafiftir. Batarya kapasitesi dört saatlik kesintisiz çalışma için yeterli olup, özel şarj kılıfı toplam çalışma süresini 20 saate kadar uzatabiliyor.

Özellikler ve Yapay Zeka

Specs kullanıcılara sadece video izleme veya fotoğraf çekme değil, aynı zamanda tam kapsamlı bir çalışma ortamı da sunuyor. Cihaz üzerinden internette gezinmek, e-postaları kontrol etmek ve üretkenlik uygulamalarıyla çalışmak mümkün. Ayrıca oyun oynama imkanı da mevcut. Özellikle "EyeConnect" fonksiyonu dikkat çekici: iki kullanıcı birbirine baktığında, aralarında otomatik olarak çok oyunculu bir oyun oturumu etkinleşiyor.

Yeni cihazın en güçlü yanı bağlamsal yapay zekadır. Kullanıcı bir nesneye bakıp onun hakkında soru sorduğunda, gözlük anında gerekli bilgileri sunar. Bu tür bir AI asistan sistemi, şu anda akıllı gözlük pazarındaki temel rekabet alanı haline gelmektedir.

Fiyat konusuna gelecek olursak, 2 195 dolarlık bedel Specs cihazını kitlesel pazardan ziyade yüksek teknoloji meraklıları ve profesyoneller segmentine yaklaştırıyor. Karşılaştırmak gerekirse, Meta Ray-Ban gözlükleri 350 dolardan başlarken, Apple Vision Pro yaklaşık 3 500 dolar olarak fiyatlandırılıyor. Snap'in bu adımı, AR teknolojilerini günlük hayata entegre etme yolunda önemli ancak maliyetli bir girişim olarak değerlendiriliyor.