Yapay Zeka Tehlikesi: Amerikalıların Sadece Yüzde 16'sı Teknolojinin Geleceğine Güveniyor

Yapay Zeka (AI) teknolojileri küresel ekonominin ve günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmesine rağmen, toplumda bu inovasyona karşı güvensizlik artıyor. Pew Research merkezi tarafından yürütülen yeni bir araştırma, ABD nüfusunun yalnızca yüzde 16'sının yapay zekanın önümüzdeki 20 yıldaki etkisini olumlu değerlendirdiğini gösterdi. Çoğu katılımcı ise hızlı teknolojik gelişimden endişe duyduğunu belirtti. Techcrunch.com haberi veriyor.

Araştırma verilerine göre, Amerikalıların yaklaşık yüzde 40'ı yapay zekanın toplum için olumsuz sonuçlar doğuracağını düşünüyor. En dikkat çekici nokta ise, teknolojiyle büyüyen 30 yaş altı gençler arasındaki kötümser ruh halinin daha yüksek olması. Bu yaş grubundakilerin sadece yüzde 14'ü yapay zekanın geleceğine umutla bakıyor. Bu durum, dijital neslin yeni teknolojilerin yol açabileceği sosyal ve ekonomik riskleri daha derin hissettiğini gösteriyor.

Kontrol ve Güvenlik Konusundaki Şüpheler

Vatandaşlar sadece teknolojinin kendisinden değil, onu düzenleyen kurumlardan da memnun değil. Ankete katılanların yüzde 67'si ABD hükümetinin yapay zekayı anlamlı bir şekilde düzenleyeceğine inanmıyor. Ayrıca, katılımcıların yüzde 59'u teknoloji şirketlerinin bu araçları güvenli bir şekilde geliştirmesine şüpheyle yaklaşıyor. Birçoğuna göre, yapay zekanın gelişim hızı aşırı derecede artmış durumda ve bu süreci dizginlemek oldukça zor.

Buna rağmen, insanlar günlük yaşamda yapay zeka hizmetlerini kullanmayı bırakmadı. Aksine, chatbot kullanım oranları günden güne artıyor. Günümüzde Amerikalıların dörtte biri her gün çeşitli AI botlarına başvuruyor. Bunlar temel olarak iş süreçlerinde ve bilimsel araştırmalar yapmak amacıyla kullanılıyor. Bu durum, toplumda teknolojiye karşı kendine özgü bir "paradoks" — hem korku hem de ihtiyaç olduğunu gösteriyor.

Pazardaki Lider Platformlar

Chatbotlar arasında OpenAI şirketinin ChatGPT ürünü mutlak liderliğini koruyor. Araştırmada belirtildiği üzere, ABD'deki yetişkin nüfusun yüzde 44'ü bu botu kullanıyor; bu oran 2023 yılına göre iki kat daha fazla. Diğer popüler platformların listesi şu şekilde oluşmuş:

ChatGPT — yüzde 44;

— yüzde 44; Gemini (Google) — yüzde 24;

(Google) — yüzde 24; Copilot (Microsoft) — yüzde 17;

(Microsoft) — yüzde 17; MetaAI — yüzde 14;

— yüzde 14; Grok (Elon Musk) — yüzde 8.

Araştırmada cinsiyet farklılıkları da göze çarpıyor. Erkekler yapay zekaya karşı daha fazla ilgi ve güven göstererek çeşitli markaların (örneğin Copilot ve Grok) hizmetlerini aktif olarak kullanıyor. Kadınlar ise teknolojiye karşı daha temkinli yaklaşarak, onun etik ve sosyal yönlerinden endişe duyduklarını belirttiler. Özetle, yapay zeka hayatımıza hızla girse de, toplumsal kabulü hala düşük seviyelerde kalıyor.