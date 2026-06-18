Dünyada yaşam ne zaman sona erecek: Bilim insanları biyosferin son tarihini yeniden hesapladı

Dünyadaki yaşamın geleceğine dair öngörüler uzun zamandır bilim dünyasının ilgisini çekiyor. Yakın zamanda yürütülen kapsamlı bir araştırma sonucuna göre, gezegenimizdeki biyosfer önceden tahmin edilenden daha uzun süre korunabilir. Modern iklim modellerine dayanan analizler, karadaki bitki dünyasının 1,35 milyar yıl ile 1,87 milyar yıl arasında daha var olabileceğini gösteriyor. Ixbt.com haber veriyor.

Bu sonuca varmak için bilim insanları atmosfer, okyanus ve yer yüzeyinin etkileşimini hesaba katan karmaşık bir üç boyutlu iklim modeli kullandılar. Araştırmanın merkezinde, Güneş'in evrimi ile Dünya'nın jeolojik karbon döngüsü arasındaki çelişki yatıyor. Güneş zamanla daha parlak ve sıcak hale gelecek, bu da nihayetinde gezegenimizdeki yaşam için risk oluşturacak.

İki ekstrem senaryo

Araştırmacılar Dünya'nın geleceği için iki temel senaryoyu incelediler. İlk senaryoda, Güneş radyasyonunun artışı, Dünya'nın kendine özgü "termostatı" olan silikat kayaların aşınması yoluyla karbondioksit (CO2) miktarının azalmasıyla dengelenir. Bu süreç gezegeni soğutsa da, bitkiler için hayati önem taşıyan gazın keskin bir şekilde azalmasına yol açar.

İkinci senaryoda ise karbondioksit miktarının mevcut seviyelerde (yaklaşık 400 ppm) kalması, ancak sıcaklığın durmaksızın yükselmesi öngörülüyor. Her iki durumda da sonuç neredeyse aynı: bitkiler ya besin eksikliğinden ya da aşırı sıcaktan yok olacak. ixbt.com verilerine göre, bitkilerin kitlesel yok oluşu 1,35 milyar yıl sonra başlayıp 1,87 milyar yıla kadar tamamen tamamlanabilir.

Şunu belirtmek gerekir ki, bu yeni hesaplamalar önceki tahminlere göre çok daha olumludur. Daha önce birçok bilim insanı, Dünya'daki biyosferin 1 milyar yıldan daha kısa bir sürede yok olacağını tahmin ediyordu. Fark şudur ki, yeni modelde sıcaklık ve kayaç aşınması arasındaki ilişki daha net ve modern gözlemlere dayalı olarak yeniden gözden geçirilmiştir.

Günümüzde çoğu bitki, karbondioksit miktarı 150 ppm'in altına düştüğünde hayatta kalamaz. En dayanıklı türler ise 3-10 ppm'e kadar dayanabilir. Ancak, 2 milyar yıl sonra bu değerin 1 ppm'in bile altına düşmesi bekleniyor, bu da fotosentez sürecini tamamen imkansız kılar.

Buna rağmen bilim insanları, gelecekte iklim mühendisliğinin veya evrimsel adaptasyon süreçlerinin bu süreleri değiştirebileceğini inkar etmiyorlar. Eğer o dönemde zeki bir medeniyet mevcut olursa, Dünya'nın yörüngesini değiştirerek veya atmosfer özelliklerini yapay olarak yöneterek yaşamı korumaya çalışabilirler.