Blue Origin uzay tarihinde yeni bir rekor kırdı: BE-7 motoru 41 dakika çalıştı

·5·Teknoloji
Blue Origin uzay tarihinde yeni bir rekor kırdı: BE-7 motoru 41 dakika çalıştı

Jeff Bezos'a ait Blue Origin şirketi, uzay keşfi yolunda devasa bir teknolojik başarıya imza attı. Şirket tarafından geliştirilen BE-7 roket motoru, test sürecinde 2500 saniye (41 dakikadan fazla) boyunca kesintisiz çalışarak sıvı yakıtlı turbopompalı motorlar arasında mutlak rekoru kırdı. Bu başarı, NASA'nın Ay'ı araştırmaya yönelik gelecek görevleri için önemli bir adım olarak kabul ediliyor. Ixbt.com haberi veriyor.

Blue Origin yöneticisi Dave Limp, testler sırasında motorun 10 bin pound-kuvvet (yaklaşık 4,5 ton) itki gücünde kararlı bir şekilde çalıştığını bildirdi. Bu sonuç sadece teknolojik stabiliteyi değil, aynı zamanda yeni nesil uzay araçlarının dayanıklılığını da kanıtlıyor. Söz konusu rekor göstergesi ixbt.com yayını tarafından genişçe ele alındı.

Space Shuttle rekoru geride kaldı

Belirtmek gerekir ki, önceki rekor ünlü Space Shuttle sisteminin RS-25 motoruna aitti. 1988 yılında gerçekleştirilen testlerde bu motor 2017 saniye boyunca çalışmıştı. Blue Origin mühendisleri, geçmiş deneyimlerden yararlanarak bu göstergeyi yaklaşık 8 dakika iyileştirmeyi başardı. Bu durum, modern mühendisliğin ne kadar ilerlediğinin bir kanıtıdır.

BE-7 motorunun gelecekte Blue Moon ay iniş modülünün temel parçası olması bekleniyor. Gerçek görevler sırasında motorun 41 dakika boyunca kesintisiz çalışmasına ihtiyaç duyulmasa da, bu tür ekstrem testler tasarımın güvenilirliğini kontrol etmek için gereklidir. Bu süreç, mühendislere motorun en yüksek yükler altındaki durumu hakkında değerli veriler sağlar.

Roket motorları için en zor aşamalar genellikle ateşleme, durdurma ve itki gücünü değiştirme süreçleridir. Sabit rejimde çalışma ise rejeneratif soğutma sistemi sayesinde parçaların aşınmasını azaltır. Buna rağmen, 2500 saniye boyunca tekdüze çalışmak, motorun ısı yönetimi ve yakıt iletim sisteminin mükemmel olduğunu göstermektedir.

Blue Moon programı NASA ile iş birliği içinde yürütülmektedir ve Ay'ın kolonizasyonunda yük ve mürettebat taşıma görevini üstlenecektir. Blue Origin ekibi, bu rekoru uzay endüstrisinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriyor. Şirket yönetimi, mesajında bu sonuca ulaşmaya katkıda bulunan tüm mühendislere teşekkürlerini sundu.

Bu başarı, Özbekistan gibi uzay teknolojilerine olan ilgisi artan ülkeler için de bilimsel önem taşımaktadır. Dünya çapındaki bu teknolojik yarışlar, uzay uçuşlarının maliyetini düşürmeye ve güvenlik seviyesini artırmaya hizmet etmektedir.

Blue OriginNASABlue MoonRoketTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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