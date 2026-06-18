Galaxy Z Fold7 için One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı: Amiral Gemisi Özellikleri Artık Katlanabilir Akıllı Telefonda

·29·Teknoloji
Galaxy Z Fold7 için One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı: Amiral Gemisi Özellikleri Artık Katlanabilir Akıllı Telefonda

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, en yeni katlanabilir amiral gemisi Galaxy Z Fold7 için One UI 8.5 işletim sisteminin kararlı sürümünü dağıtmaya başladı. Şu anda Hindistan ve Avrupa bölgelerindeki kullanıcılara açık olan bu güncelleme, cihaza bir dizi akıllı ve sistemsel kolaylık getiriyor. Bu adım, şirketin ekosistemindeki farklı segmentteki cihazları tek bir fonksiyonel seviyeye getirme stratejisinin bir parçasıdır. Ixbt.com haber veriyor.

Tanınmış insider Tarun Vats tarafından paylaşılan bilgilere göre, F966BXXUABZF1 numaralı yazılım Android 16 platformuna dayanıyor. Güncelleme paketi yaklaşık 932 MB boyutundadır ve beraberinde 5 Haziran 2026 tarihli güvenlik yaması da yüklenmektedir. Bu da kullanıcıların kişisel veri korumasını yeni bir seviyeye taşıyor.

Yapay Zeka ve Bildirim Yönetimi

One UI 8.5 sürümünün temel yenilikleri daha önce Galaxy S26 amiral gemilerindele debut yapmıştı. Artık bu özellikler Galaxy Z Fold7 sahiplerine de sunuluyor. Güncellemenin en dikkat çekici yönleri şunlardır:

  • Bildirimlerin öncelik sırasına göre düzenlenmesi (önceliklendirme);
  • Gelen mesajların içeriğinin otomatik olarak kısa özetler halinde sunulması;
  • Sistemin kendi içinde çeşitli dosyaların içeriğini analiz etme ve kısa özetler oluşturma fonksiyonu.
Bu imkanlar, özellikle Galaxy Z Fold7 gibi büyük ekranlı cihazlarda iş verimliliğini artırmaya hizmet ediyor. Kullanıcılar artık her belgeyi tamamen açmak zorunda kalmadan, belgenin özünü sistem üzerinden görebilecekler.

İlginç olan şu ki, Samsung bu yeni özellikleri Galaxy S25 modelleri için de açmış olsa da, Galaxy S24 kullanıcıları son güncellemede bu imkanlardan mahrum kaldı. Bu durum, şirketin en yeni AI özelliklerini temel olarak son iki nesil amiral gemileri için sakladığını gösteriyor.

Özbekistan'daki kullanıcılar için de bu güncellemenin önümüzdeki günlerde açılması bekleniyor. Genellikle Avrupa bölgesi için yayınlanan yazılımlar, kısa süre içinde Orta Asya pazarındaki cihazlara ulaşıyor. Güncellemeyi kontrol etmek için akıllı telefon ayarlarından "Yazılım Güncellemesi" bölümüne gidilmesi önerilir.

Bilgi olarak belirtmek gerekir ki, insider Tarun Vats daha önce One UI 8.0 beta sürümünün çıkış tarihlerini ve Galaxy S24 ile Galaxy S25 modellerinin tanıtım zamanlarını doğru tahmin etmişti. Onun sıradaki bilgileri, Samsung kullanıcıları için yazılım gelişiminin yeni bir aşamasını işaret ediyor.

SamsungGalaxy Z Fold7One UI 8.5Android 16Teknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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