Rusya'nın Yeni UTS-800 Eğitim Uçağı İlk Uçuşuna Hazırlanıyor

Rusya havacılık endüstrisinde önemli bir adım atılıyor: Ural Sivil Havacılık Fabrikası (UZGA), yeni UTS-800 eğitim uçağını yerli motorla ilk kez havalandırmaya hazırlanıyor. Bu proje, Rusya'nın askeri ve sivil havacılık için pilotların ilk eğitim ve seçme sistemini tamamen yerlileştirme yolundaki stratejik bir aşama olarak kabul ediliyor. Ixbt.com haberi veriyor.

UZGA resmi temsilcisi Yekaterina Zgirovskaya'nın Minsk'te gerçekleşen fuarda yaptığı açıklamaya göre, uçağın VK-800SP model turboprop motorla donatılmış prototipi testlerin son aşamasına geldi. Daha önce bu uçak, ABD'li General Electric şirketinin motorlarıyla test edilmişti, ancak seri üretimde tamamen Rus teknolojilerine dayanacak.

Teknik Testler ve Güvenlik Önlemleri

Yakın zamanda Yekaterinburg'daki üretim tesisinde UTS-800 uçağının yer testleri başarıyla tamamlandı. ixbt.com'un aktardığına göre, bu süreç hava aracının uçuş güvenliğinin sağlanmasında kritik öneme sahip. Frekans testleri sırasında gövdenin rezonans frekansları ve kontrol sisteminin dinamik özellikleri belirlendi.

Uzmanlar, bu testler yardımıyla uçuş sırasında ortaya çıkabilecek tehlikeli titreşimlerin (vibrasyon) giderilmesini hedefliyor. Bu tür kontroller, yapının sağlamlığını ve uçuş güvenliği gereksinimlerini tam olarak karşıladığını onaylamak için gereklidir. Bu aşamanın geçilmesi, uçağın havada stabil hareket etmesini garanti eder.

Bord Sistemlerinin Çalışması

Yer testleri kapsamında sadece motor değil, uçağın tüm hayati sistemleri de denetlendi. Özellikle elektrik beslemesi, hidrolik, iniş takımları ve radyo-elektronik ekipmanlar farklı çalışma modlarında test edildi. Güç ünitesinin (motor) farklı güç seviyelerinde bu sistemlerin karşılıklı uyumlu çalışmasına özel önem verildi.

UTS-800 uçağının temel özellikleri şunlardır:

Pilotların ilk eğitimleri ve seçmeleri için tasarlanmıştır;

Rusya'da üretilen ilk turboprop eğitim uçağıdır;

Modern dijital bord ekipmanları ile donatılmıştır;

Düşük işletme maliyetleri ve yüksek güvenilirlik.

Şunu belirtmek gerekir ki, bu yeni modele sadece Rusya iç pazarı değil, yabancı müşteriler de büyük ilgi gösteriyor. Eğitim uçakları segmentinde rekabetçi olması beklenen UTS-800, yakın gelecekte birçok ülkenin havacılık okullarının envanterinde yer alabilir. Şu anda uzmanlar, ilk uçuş tarihini belirlemek için son ayar çalışmalarını yürütüyor.