Çin Uzayda Pirinç Yetiştiriyor: Ay ve Mars Görevleri İçin Önemli Bir Adım

Çin'in "Tiangong" yörünge istasyonunda görev yapan "Shenzhou-23" misyon ekibi, mikrogravite koşullarında pirinç yetiştirme konusunda benzersiz bir deney gerçekleştiriyor. Bu araştırma, insanlığın derin uzaya, özellikle Ay ve Mars'a yapacağı gelecekteki görevlerde otonom gıda kaynakları oluşturma yolunda stratejik bir adım olarak kabul ediliyor. Ixbt.com haber veriyor.

China Science Daily'nin bildirdiğine göre, deney yaklaşık bir mikrodalga fırın boyutundaki kompakt bir modül içinde yürütülüyor. Şu anda tohumlar başarıyla çimlendi ve ilk filizler oluştu. Bilim insanlarının temel amacı, bitkilerin yerçekimsiz ortamda genetik stabilitesini ve kendini yenileme kapasitesini incelemektir.

Uzay Tarımındaki Teknik Zorluklar

Dünyadaki tüm yaşam formları sürekli yerçekimi altında şekillenmiştir, bu nedenle bitkilerin madde alışverişi ve genetik sistemi tam olarak dünya koşullarına uyum sağlamıştır. Yerçekimsiz ortamda ise su damlacıkları aşağı akmaz, aksine havada asılı kalır. Bu durum, bitkilerin aşırı nemlenmesine neden olabilir. Ayrıca, toprak ve tohumları bir arada tutmak için özel biyoyapıştırıcılar ve sabitleme sistemleri kullanılmaktadır.

Araştırma lideri Zheng Huiqiong, uzayda bitkilerin tuhaf davrandığını belirtti. Örneğin, normal şekilde yukarı doğru büyümek yerine yüzey boyunca yatay olarak yayılıyorlar. Ayrıca, polenler doğal olarak aşağı düşmediği için yerçekimsiz ortamda tozlaşma süreci de zorlaşıyor. Bu nedenle bilim insanları şu anda kendi kendini tozlaştıran pirinç türlerine odaklanmış durumdalar.

Gelecekteki Görevler İçin Temel

Bitkilerin tam yaşam döngüsünü (tohumdan tohuma) uzayda tamamlama imkanı;

Mikrogravitenin çiçeklenme ve ürün verme süreleri üzerindeki etkisi;

Uzayda yetiştirilen tohumlardan elde edilen sonraki nesillerin canlılığı;

Sınırlı alan koşullarında cüce ve hızlı olgunlaşan türlerin adaptasyonu.

Proje kapsamında şu önemli hususlar inceleniyor:

Çin Bilimler Akademisi uzmanları, 2022 yılında "Wentian" modülünde pirinç yetiştirmenin tam döngüsünü başarıyla tamamlamıştı. O zaman elde edilen tohumlar Dünya'ya geri getirilmiş ve birkaç nesil boyunca test edilmişti. Mevcut deney ise bu süreci daha da geliştirmeye ve uzay istasyonunda kalıcı bir gıda üretim sistemi oluşturmaya hizmet ediyor.

Uzay biyolojisi alanındaki bu araştırmaların sadece astronotları yeni ürünlerle sağlaması değil, aynı zamanda Dünya'daki tarım için de yeni genetik imkanlar açması bekleniyor. Eğer bilim insanları yerçekimsiz ortamda istikrarlı bir verim almaya ulaşırlarsa, insanlığın diğer gezegenlerde uzun süre yaşaması gerçeğe dönüşecek.