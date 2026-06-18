General Intuition Startupları 2 Milyar Dolar Değerleme ile Yeni Yatırım Topluyor

·21·Teknoloji
General Intuition Startupları 2 Milyar Dolar Değerleme ile Yeni Yatırım Topluyor

Yapay zeka alanındaki yarış yeni bir aşamaya taşınıyor. New York merkezli General Intuition startupları, uzamsal ve zamansal mantığa dayalı AI ajanları geliştirmek amacıyla 300 milyon dolar tutarında fon toplamak için görüşmeler yürütüyor. Bu finansman turunun sonunda şirketin piyasa değerinin 2 milyar doları aşması bekleniyor. Techcrunch.com haber veriyor.

TechCrunch'ın haberine göre, bu büyük projeye dünyanın en zengin insanlarından biri olan Jeff Bezos ve Google'ın eski yöneticisi Eric Schmidt gibi nüfuzlu yatırımcılar ilgi gösterdi. Ayrıca, mevcut yatırımcılar olan Khosla Ventures ve General Catalyst de projeyi desteklemeye devam ediyor. General Intuition, sadece sekiz ay önce Medal platformundan ayrı bir yan kuruluş olarak ayrılmıştı.

Oyun Dünyası — Yapay Zeka İçin Bir Okul

General Intuition startuplarının temel avantajı, veri tabanında yatıyor. Şirket, Medal platformundaki 10 milyondan fazla aktif kullanıcı tarafından her yıl yüklenen yaklaşık 2 milyar video oyun klibini kullanıyor. Bu denli devasa bir veri seti, yapay zekanın birinci şahıs perspektifinden hareket etmeyi, çevreyi algılamayı ve gerçek zamanlı karar vermeyi öğrenmesi için hizmet ediyor.

Uzmanlara göre, oyun süreçlerindeki etkileşim, AI ajanları için en mükemmel eğitim poligonudur. Bu sayede makineler sadece görüntüyü görmekle kalmaz, aynı zamanda hareket ve sonuç arasındaki bağlantıyı, yani uzamsal-zamansal mantığı kavrar. Tam da bu nokta OpenAI gibi devlerin de dikkatini çekmiş ve onlar da zamanında Medal platformunu satın almaya çalışmışlardı.

Rekabet ve Gelecek Planları

Şu anda "dünya modelleri" (world models) yönündeki rekabet oldukça kızışmış durumda. Runway, Decart ve World Labs gibi şirketler kendi geliştirmelerini sunarken, Google, Genie 3 projesine Google Maps verilerini entegre ederek gerçek dünya simülasyonu oluşturmayı hedefliyor. Ancak General Intuition özgün bir strateji seçti: Modellerin kendisini satmak yerine, bu modeller temelinde geliştirilmiş akıllı ajanları bir ürün olarak sunmayı planlıyorlar.

Yeni toplanan 300 milyon dolarlık fon, şirketin hesaplama kapasitesini (compute capacity) artırmaya yönlendirilecek. Bu da bu yılın yaz sonu veya sonbahar başına kadar yeni nesil ürünün kamuoyuna tanıtılmasına olanak sağlayacak. Bu haber, gelecekte robotik ve otonom kontrol sistemlerinin gelişimini doğrudan etkileyeceği için teknoloji meraklıları için büyük önem taşıyor.

General IntuitionYapay ZekaJeff BezosStartupTeknoloji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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