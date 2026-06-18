Bosch, Huawei ile Ticari İlişkileri Nedeniyle 36 Milyon Dolar Ceza Ödeyecek

·28·Teknoloji
Bosch, Huawei ile Ticari İlişkileri Nedeniyle 36 Milyon Dolar Ceza Ödeyecek

Alman teknoloji devi Bosch, ABD'nin Huawei'ye karşı uyguladığı ihracat kısıtlamalarını ihlal ettiği için 36 milyon dolar tutarında bir ceza ödemeyi kabul etti. Bu karar, Amerikan yönetiminin Çinli teknoloji şirketlerine karşı uyguladığı yaptırımların sadece ABD içindeki değil, uluslararası ortaklar üzerindeki etkisinin de ne kadar kesin olduğunu bir kez daha kanıtladı. Ixbt.com haberine göre.

ABD Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS) ve Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre Bosch, 2020 ile 2024 yılları arasında Huawei'ye 72 milyon doların üzerinde değerde ürün ve yazılım tedarik etti. Tom’s Hardware'in haberine göre, söz konusu ürünler otomotiv endüstrisinde yaygın olarak kullanılan MEMS sensörleri ve özel dijital çözümlerden oluşuyor.

Amerikalı yetkililer, bu ürünlerin ABD'de geliştirilen teknolojiler, yazılımlar veya fikri mülkiyet temelinde oluşturulmuş olması nedeniyle, Huawei gibi "kara liste"deki şirketlere satışı için özel bir ihracat lisansının gerekli olduğunu belirtti. Bu kurallar sadece ABD'deki işletmeler için değil, onların yurt dışındaki tüm iştirakleri için de aynı şekilde geçerlidir.

Hatalar ve İş Birliğinin Sonucu

Bosch yönetimi, bu ihlallerin kasıtlı olmadığını, aksine ABD dışındaki birimlerin dikkatsizliği sonucu meydana geldiğini açıkladı. Buna rağmen şirket, suçunu kabul ederek soruşturma sürecinde ABD hükümetiyle aktif iş birliği yaptı. Bu faktör sayesinde ABD Adalet Bakanlığı, Alman konsernine karşı ceza davası açmama kararı aldı.

Ceza miktarı belirlenirken, Bosch'un bu hataları yetkililere kendisinin bildirmesi ve iç denetimi güçlendirme sözü vermesi dikkate alındı. 36 milyon dolarlık toplam cezanın yanı sıra şirket, Huawei ile yapılan anlaşmalardan elde edilen net kârdan da feragat etmeyi kabul etti. Başlangıçta bu kâr 11,5 milyon dolar olarak tahmin edilmişti, ancak sonunda bir kısmı düşülerek Bosch'un 3,6 milyon dolar ödemesi kararlaştırıldı.

ABD'li yetkililer, Bosch'un ihracat kontrol gerekliliklerine uyum sağlamak için birkaç kez fırsatı olduğunu ancak iç denetim sistemindeki eksikliklerin buna izin vermediğini vurguladı. Alman devi, gelecekte bu tür durumların tekrarlanmaması için uluslararası ticaret kısıtlamalarını denetleyen iç mekanizmaları kökten reforme edeceğini bildirdi.

Bu durum, küresel teknoloji pazarına entegre olmuş ülkeler için de önemli bir sinyaldir. Modern otomotiv ve elektronik alanındaki birçok bileşen ABD teknolojilerine dayanmaktadır; bu da yerel üreticilerin ve tedarikçilerin uluslararası yaptırım rejimlerine karşı son derece dikkatli olmasını gerektirir.

BoschHuaweiABDYaptırımlarTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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