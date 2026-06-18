iPhone 18 Pro fiyatının sert yükselmesi bekleniyor: Apple akıllı telefonları 1400 dolara ulaşabilir

·9·Teknoloji
iPhone 18 Pro fiyatının sert yükselmesi bekleniyor: Apple akıllı telefonları 1400 dolara ulaşabilir

Apple'ın gelecekteki amiral gemisi modellerinin fiyatlandırma politikasında ciddi değişiklikler olması bekleniyor. The Wall Street Journal analistlerinin verilerine göre, iPhone 18 Pro modelinin başlangıç fiyatı önemli ölçüde artarak 1400 dolara ulaşabilir. Bu, mevcut fiyatlara kıyasla yaklaşık 300 dolarlık bir artış anlamına geliyor. Ixbt.com haber veriyor.

Fiyatlardaki bu artışın temel nedeni olarak bileşenlerin, özellikle bellek modüllerinin ve kamera sistemlerinin maliyetlerinin yükselmesi gösteriliyor. Apple CEO'su Tim Cook, yakın zamanda yaptığı açıklamada şirketin üretim maliyetlerinin artması, özellikle bellek çiplerinin fiyatlarının yükselmesi nedeniyle zorluklarla karşılaştığını onaylamıştı.

Fiyatlar neden yükseliyor?

TechInsights analistleri ve sektör uzmanları, iPhone 18 Pro fiyatındaki artışı birkaç teknik faktörle açıklıyor. Temel nedenler şunlardır:

  • Bellek modüllerinin küresel piyasadaki fiyat artışı;
  • Yeni nesil kamera sistemlerinin karmaşıklığı ve maliyeti;
  • Yarı iletken üretimindeki lojistik maliyetler;
  • Yeni teknolojik süreçlere (3nm veya daha küçük) geçiş maliyetleri.
Ünlü analist Ming-Chi Kuo da iPhone 18 Pro kameralarının önceki nesle göre yaklaşık yüzde 50 daha pahalı olacağını tahmin etmişti. Bu durum, cihazın nihai perakende fiyatını doğrudan etkiliyor. Eğer bu öngörüler gerçekleşirse, iPhone 18 Pro Max modelinin fiyatının 1500 dolardan başlaması yüksek bir ihtimal.

Özbekistan pazarı için bu haber, akıllı telefon fiyatlarının daha da artması anlamına geliyor. Şu anda ülkemizde resmi ve gayri resmi bayiler aracılığıyla satılan iPhone modelleri, gümrük ödemeleri ve lojistik nedenlerle ABD fiyatlarından önemli ölçüde farklılık gösteriyor. Fabrika çıkış fiyatı 1400 dolar olursa, yerel pazarda bu rakamların daha da yüksek olması doğaldır.

Ayrıca analistler, Apple tarafından geliştirilen tamamen yeni iPhone Ultra modeli hakkındaki söylentilerin de gerçeğe yaklaştığını vurguluyor. Eğer Pro versiyonlar 1400-1500 dolara çıkarsa, Ultra modelinin 2000 dolar civarında fiyatlandırılması artık fantastik görünmüyor.

Apple henüz bu fiyat değişiklikleri hakkında resmi bir açıklama yapmamış olsa da, ekonomik durum ve bileşen piyasasındaki trendler fiyat artışını neredeyse kaçınılmaz kılıyor. Şirket, kâr marjını korumak için maliyetleri tüketicilere yansıtmak zorunda kalabilir.

AppleiPhoneTeknolojiAkıllı TelefonFiyatlar
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Xiaomi Klimaları İçin 10 Yıllık Ücretsiz Servis Garantisi BaşlatıyorXiaomi Klimaları İçin 10 Yıllık Ücretsiz Servis Garantisi BaşlatıyorBugün, 16:26Sber ve Rostelekom İş Birliği: Artık Diafon Akıllı Hoparlör ile Kontrol EdilebilecekSber ve Rostelekom İş Birliği: Artık Diafon Akıllı Hoparlör ile Kontrol EdilebilecekBugün, 16:00MapTap: Wordle'ın Yerini Alan Yeni Entelektüel Coğrafya OyunuMapTap: Wordle'ın Yerini Alan Yeni Entelektüel Coğrafya OyunuBugün, 15:56Apple Brezilya'da App Store Tekelini Yumuşatmak Zorunda KaldıApple Brezilya'da App Store Tekelini Yumuşatmak Zorunda KaldıBugün, 15:52Resmi: GTA 6 için ön sipariş tarihi açıklandıResmi: GTA 6 için ön sipariş tarihi açıklandıBugün, 15:29Bosch, Huawei ile Ticari İlişkileri Nedeniyle 36 Milyon Dolar Ceza ÖdeyecekBosch, Huawei ile Ticari İlişkileri Nedeniyle 36 Milyon Dolar Ceza ÖdeyecekBugün, 15:24
İlanlarİş birliği
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı