iPhone 18 Pro fiyatının sert yükselmesi bekleniyor: Apple akıllı telefonları 1400 dolara ulaşabilir

Apple'ın gelecekteki amiral gemisi modellerinin fiyatlandırma politikasında ciddi değişiklikler olması bekleniyor. The Wall Street Journal analistlerinin verilerine göre, iPhone 18 Pro modelinin başlangıç fiyatı önemli ölçüde artarak 1400 dolara ulaşabilir. Bu, mevcut fiyatlara kıyasla yaklaşık 300 dolarlık bir artış anlamına geliyor. Ixbt.com haber veriyor.

Fiyatlardaki bu artışın temel nedeni olarak bileşenlerin, özellikle bellek modüllerinin ve kamera sistemlerinin maliyetlerinin yükselmesi gösteriliyor. Apple CEO'su Tim Cook, yakın zamanda yaptığı açıklamada şirketin üretim maliyetlerinin artması, özellikle bellek çiplerinin fiyatlarının yükselmesi nedeniyle zorluklarla karşılaştığını onaylamıştı.

Fiyatlar neden yükseliyor?

TechInsights analistleri ve sektör uzmanları, iPhone 18 Pro fiyatındaki artışı birkaç teknik faktörle açıklıyor. Temel nedenler şunlardır:

Bellek modüllerinin küresel piyasadaki fiyat artışı;

Yeni nesil kamera sistemlerinin karmaşıklığı ve maliyeti;

Yarı iletken üretimindeki lojistik maliyetler;

Yeni teknolojik süreçlere (3nm veya daha küçük) geçiş maliyetleri.

Ünlü analist Ming-Chi Kuo da iPhone 18 Pro kameralarının önceki nesle göre yaklaşık yüzde 50 daha pahalı olacağını tahmin etmişti. Bu durum, cihazın nihai perakende fiyatını doğrudan etkiliyor. Eğer bu öngörüler gerçekleşirse, iPhone 18 Pro Max modelinin fiyatının 1500 dolardan başlaması yüksek bir ihtimal.

Özbekistan pazarı için bu haber, akıllı telefon fiyatlarının daha da artması anlamına geliyor. Şu anda ülkemizde resmi ve gayri resmi bayiler aracılığıyla satılan iPhone modelleri, gümrük ödemeleri ve lojistik nedenlerle ABD fiyatlarından önemli ölçüde farklılık gösteriyor. Fabrika çıkış fiyatı 1400 dolar olursa, yerel pazarda bu rakamların daha da yüksek olması doğaldır.

Ayrıca analistler, Apple tarafından geliştirilen tamamen yeni iPhone Ultra modeli hakkındaki söylentilerin de gerçeğe yaklaştığını vurguluyor. Eğer Pro versiyonlar 1400-1500 dolara çıkarsa, Ultra modelinin 2000 dolar civarında fiyatlandırılması artık fantastik görünmüyor.

Apple henüz bu fiyat değişiklikleri hakkında resmi bir açıklama yapmamış olsa da, ekonomik durum ve bileşen piyasasındaki trendler fiyat artışını neredeyse kaçınılmaz kılıyor. Şirket, kâr marjını korumak için maliyetleri tüketicilere yansıtmak zorunda kalabilir.