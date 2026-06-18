Ünlü Sunucu Karamo Brown Yapay Zeka Klonunu Tanıttı

Netflix'in popüler “Queer Eye” yıldızı ve tanınmış koç Karamo Brown, teknoloji dünyasına cesur bir adım atarak Kē adlı yeni bir wellness uygulaması başlattı. Projenin temel özelliği, kullanıcılara Karamo Brown'ın yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş dijital klonuyla etkileşim kurma imkanı sunmasıdır. Techcrunch.com haberi veriyor.

Bir buçuk yıl boyunca üzerinde çalışılan uygulama; Karamo Brown'ın fitness, doğru beslenme, meditasyon ve kötü alışkanlıklardan kurtulma gibi kişisel deneyimlerini kapsıyor. TechCrunch'ın haberine göre Kē uygulaması, kullanıcının evindeki spor ekipmanlarına ve çalışma programına göre kişiselleştirilmiş antrenman planları oluşturuyor.

Dijital Klon ve Kişisel Gelişim

Proje kapsamında Delphi girişimiyle iş birliği içinde geliştirilen “AI Karamo” özelliği en çok dikkat çeken nokta. Bu dijital kopya, Brown'ın yüzlerce röportajı, podcast'i ve videosu ile eğitilmiş olup kullanıcılarla gerçek zamanlı iletişim kurabiliyor. Hatta tavsiyeleri sunucunun kendi sesiyle iletiyor.

Karamo Brown, yakın arkadaşlarının ve kız kardeşinin bile bazen kendisine ulaşamadıklarında bu yapay zeka klonundan tavsiye istediklerini belirtti. Benzer bir teknoloji daha önce ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger tarafından da Delphi platformu aracılığıyla hayata geçirilmişti.

Uygulama sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal sağlığa da büyük önem veriyor. Uygulamada farklı duygusal durumlar için meditasyon videoları ve kullanıcıların deneyim paylaşabileceği bir topluluk bölümü bulunuyor. Ayrıca, yapay zeka sohbet botu, kullanıcının evindeki malzemelere göre yemek tarifleri önerme özelliğine sahip.

Yapay Zeka ve Ünlülerin Endişeleri

Günümüzde Matthew McConaughey ve Michael Caine gibi birçok ünlü oyuncu, ElevenLabs şirketiyle iş birliği yaparak seslerini lisanslıyor. Ancak bu eğilim tüm ünlülerin onayını almıyor. Birçok sanatçı, imajlarının ve seslerinin izinsiz kullanımına karşı çıkıyor.

Ayrıca uzmanlar, hayranların yapay zeka sohbet botlarına aşırı bağlanması (parasosyal ilişkiler) konusunda endişelerini dile getiriyor. Brown bu konuya değinerek, Kē uygulamasının insan etkileşiminin yerini almadığını, aksine insanları gerçek hayatta yardım istemeye teşvik eden bir araç olduğunu söyledi.

Bireysel fitness ve beslenme planları;

Gerçek zamanlı AI danışman ile iletişim;

Ruhsal sağlığı destekleyen meditasyonlar;

Sosyal destek grupları.

Özbekistanlı kullanıcılar arasında da bu tür uygulamalar giderek popülerleşiyor. Kē şu an için ağırlıklı olarak İngilizce dilinde hizmet verse de, içerisindeki yapay zeka algoritmaları kişisel gelişim ve sağlıklı yaşamın teşvik edilmesinde yeni bir aşamayı temsil ediyor.