Sosyal Medya Bağımlılığına Yeni Çözüm: Mivo Scrolling Uygulaması Tanıtıldı

·30·Teknoloji
Sosyal Medya Bağımlılığına Yeni Çözüm: Mivo Scrolling Uygulaması Tanıtıldı

Günümüzde akıllı telefon ekranına saatlerce bakmak veya "doomscrolling" (sürekli olumsuz haberleri takip etmek), modern toplumun en ciddi sorunlarından biri haline geldi. Birçok kullanıcı, sosyal medyada zamanın nasıl geçtiğini fark etmiyor. Bu sorunu çözmek amacıyla, piyasaya yenilikçi bir yaklaşıma sahip Mivo Scrolling uygulaması çıktı. Geleneksel kısıtlayıcı programların aksine, kullanıcıyı cezalandırmak yerine onda bilinçli bir tutum oluşturmaya odaklanıyor. Techcrunch.com haberi veriyor.

TechCrunch'ın verdiği bilgiye göre, geçen ay yayına giren Mivo Scrolling, kullanıcının ekran süresini izliyor ve günlük alışkanlıklar hakkında analitik veriler sunuyor. Ancak temel farkı, "suçluluk hissettirmeyen" yönetim tarzında yatıyor. Uygulama, kullanıcıyı teknolojiden tamamen koparmak yerine, kullanım süresini önceden planlamayı öneriyor.

Bilinçli Kullanım Felsefesi

Mivo Scrolling, kullanıcıların sosyal medya için özel zaman aralıkları belirlemesine olanak tanıyor. Örneğin, günde iki kez birer saat ayırıp hangi uygulamalara girileceğini seçmek mümkün. Belirlenen süre dolduğunda, ekranda sert bir yasak yerine dostça bir hatırlatma beliriyor. Uygulama, kullanıcıya şu an neden sosyal medyada olduğunu soruyor: Sıkıntıdan mı, dikkat dağıtmak için mi yoksa sadece dinlenmek amacıyla mı?

Uygulama geliştiricisi Pranshu Raithatha, birçok aracın kısıtlamaları alışkanlık oluştuktan sonra getirdiğini açıklıyor. Mivo ise kullanıcı sosyal medyayı açtığı anda küçük bir düşünme anı ekliyor. Bu, kişinin otomatik olarak akışı kaydırma (scrolling) sürecine girmeden önce kendisine soru sormasına yardımcı oluyor.

Teknik Özellikler ve İzleme

Uygulamada, dijital hijyeni geliştirmeye hizmet eden bir dizi faydalı özellik bulunuyor:

  • Her 2, 3 veya 5 dakikada bir kısa molalar verme hatırlatıcıları;
  • Sosyal medya kullanımı sonrası, harcanan zamanın faydalı olup olmadığına dair bir anket;
  • Ana ekranda günlük istatistikleri ve bir sonraki oturum süresini gösteren bir widget.
Bu uygulama, Özbekistan'daki kullanıcılar için de büyük önem taşıyor. Ülkemizde Instagram, TikTok ve Telegram gibi platformlarda geçirilen sürenin yüksek olduğu göz önüne alındığında, Mivo gibi yardımcılar gençler arasında sağlıklı bir dijital yaşam tarzını teşvik etmede etkili olabilir.

Mivo Scrolling uygulaması şu an App Store platformunda ücretsiz olarak indirilebilir. Program, insan ve cihaz arasındaki ilişkileri yeniden gözden geçirmeyi amaçlayan "slowtech" (yavaş teknoloji) hareketinin bir parçasıdır. Bu sadece bir yasaklama değil, kişinin kendi hareketlerini kontrol etmeyi öğrenmesi için etkili bir araçtır.

Mivo ScrollingScreen TimeSosyal MedyaTeknolojiApp Store
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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