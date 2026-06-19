Plastik İşlemci ve Sahte Çipler: Piyasalarda GeForce RTX 4090 Maketleri Ortaya Çıktı

Dünya pazarında yüksek performanslı ekran kartlarına olan talep artarken, dolandırıcılar yeni aldatma yöntemleri geliştiriyor. Son bilgilere göre, NVIDIA'nın en güçlü grafik işlemcilerinden biri olan GeForce RTX 4090 modelinin, dış görünüşü orijinalinden farksız ancak iç kısmı tamamen işlevsiz olan sahte kopyaları satışa sunuldu. Bu bilgiyi Ixbt.com haber veriyor.

Çin'in Bilibili platformundaki bir teknoloji bloggerı bu durum hakkında detaylı bilgi paylaştı. Buna göre, bir alıcı ASUS markalı bir GeForce RTX 4090 ekran kartı satın almış. Cihazın dış kasası, ağırlığı, güç konnektörleri ve hatta markalamaları şüphe uyandırmamış. Ancak ekran kartı bilgisayara bağlandığında çalışmayınca, soğutma sistemi açılmış ve gerçek manzara ortaya çıkmış.

Plastik çip ve 2030 yılında üretilmiş parçalar

ixbt.com'un bildirdiğine göre, ekran kartının iç kısmında gerçek AD102 grafik işlemcisi yerine, lazer kazıma yöntemiyle işaretlenmiş sıradan bir plastik parçası yerleştirilmiş. İşin en ilginç yanı, dolandırıcıların markalama konusunda da hata yapmış olmaları: cihazdaki tarih, ürünün 2030 yılında üretildiğini gösteriyor. Bu, üretim sürecindeki basit bir dikkatsizlik değil, alıcıları açıkça kandırma girişimidir.

Ayrıca, ekran kartı kartındaki bellek çiplerinin de işlevsiz veya kusurlu ürünler olduğu tespit edildi. Bu durum, önceki dolandırıcılık şemalarından kesinlikle farklıdır. Eskiden suçlular, eski ekran kartlarının BIOS yazılımını değiştirerek onları yeni model olarak sunarlardı. Bu durumda alıcı, en azından çalışan ancak gücü daha düşük bir cihaza sahip olurdu. Mevcut durumda ise alıcılar, yüksek meblağlar karşılığında sadece plastik bir maket elde ediyorlar.

Yapay zeka etkisi ve güvenlik önlemleri

Uzmanlara göre, bu tür sahte ürünlerin artışı doğrudan yapay zeka (AI) teknolojilerinin gelişimi ve NVIDIA çiplerine olan küresel kıtlıkla bağlantılı. GeForce RTX 4090 gibi güçlü cihazlar sadece oyuncular için değil, aynı zamanda sinir ağları ile çalışan uzmanlar için de temel bir araç haline geldi. Yüksek talep ve sınırlı arz, dolandırıcılar için uygun ortam yaratıyor.

Özbekistan pazarında da ekran kartı fiyatlarının oldukça yüksek olduğu göz önüne alındığında, yerel alıcılar için de tedbirli olmak büyük önem taşıyor. Uzmanlar, şüpheli çevrimiçi mağazalardan ve aşırı düşük fiyatlardan kaçınmayı, ürünü yalnızca resmi distribütörlerden veya garantisi olan güvenilir satıcılardan satın almayı tavsiye ediyorlar.

Ayrıca, ekran kartı satın alırken cihazı yerinde özel yazılımlar (örneğin, GPU-Z) yardımıyla kontrol etmek ve mümkünse cihazın seri numarasını üretici sitesi üzerinden doğrulamak gerekir. Aksi takdirde, dış görünüşü kusursuz ancak içi boş olan pahalı bir "oyuncağın" kurbanı olmak işten bile değildir.