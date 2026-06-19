Plastik İşlemci ve Sahte Çipler: Piyasalarda GeForce RTX 4090 Maketleri Ortaya Çıktı

·25·Teknoloji
Plastik İşlemci ve Sahte Çipler: Piyasalarda GeForce RTX 4090 Maketleri Ortaya Çıktı

Dünya pazarında yüksek performanslı ekran kartlarına olan talep artarken, dolandırıcılar yeni aldatma yöntemleri geliştiriyor. Son bilgilere göre, NVIDIA'nın en güçlü grafik işlemcilerinden biri olan GeForce RTX 4090 modelinin, dış görünüşü orijinalinden farksız ancak iç kısmı tamamen işlevsiz olan sahte kopyaları satışa sunuldu. Bu bilgiyi Ixbt.com haber veriyor.

Çin'in Bilibili platformundaki bir teknoloji bloggerı bu durum hakkında detaylı bilgi paylaştı. Buna göre, bir alıcı ASUS markalı bir GeForce RTX 4090 ekran kartı satın almış. Cihazın dış kasası, ağırlığı, güç konnektörleri ve hatta markalamaları şüphe uyandırmamış. Ancak ekran kartı bilgisayara bağlandığında çalışmayınca, soğutma sistemi açılmış ve gerçek manzara ortaya çıkmış.

Plastik çip ve 2030 yılında üretilmiş parçalar

ixbt.com'un bildirdiğine göre, ekran kartının iç kısmında gerçek AD102 grafik işlemcisi yerine, lazer kazıma yöntemiyle işaretlenmiş sıradan bir plastik parçası yerleştirilmiş. İşin en ilginç yanı, dolandırıcıların markalama konusunda da hata yapmış olmaları: cihazdaki tarih, ürünün 2030 yılında üretildiğini gösteriyor. Bu, üretim sürecindeki basit bir dikkatsizlik değil, alıcıları açıkça kandırma girişimidir.

Ayrıca, ekran kartı kartındaki bellek çiplerinin de işlevsiz veya kusurlu ürünler olduğu tespit edildi. Bu durum, önceki dolandırıcılık şemalarından kesinlikle farklıdır. Eskiden suçlular, eski ekran kartlarının BIOS yazılımını değiştirerek onları yeni model olarak sunarlardı. Bu durumda alıcı, en azından çalışan ancak gücü daha düşük bir cihaza sahip olurdu. Mevcut durumda ise alıcılar, yüksek meblağlar karşılığında sadece plastik bir maket elde ediyorlar.

Yapay zeka etkisi ve güvenlik önlemleri

Uzmanlara göre, bu tür sahte ürünlerin artışı doğrudan yapay zeka (AI) teknolojilerinin gelişimi ve NVIDIA çiplerine olan küresel kıtlıkla bağlantılı. GeForce RTX 4090 gibi güçlü cihazlar sadece oyuncular için değil, aynı zamanda sinir ağları ile çalışan uzmanlar için de temel bir araç haline geldi. Yüksek talep ve sınırlı arz, dolandırıcılar için uygun ortam yaratıyor.

Özbekistan pazarında da ekran kartı fiyatlarının oldukça yüksek olduğu göz önüne alındığında, yerel alıcılar için de tedbirli olmak büyük önem taşıyor. Uzmanlar, şüpheli çevrimiçi mağazalardan ve aşırı düşük fiyatlardan kaçınmayı, ürünü yalnızca resmi distribütörlerden veya garantisi olan güvenilir satıcılardan satın almayı tavsiye ediyorlar.

Ayrıca, ekran kartı satın alırken cihazı yerinde özel yazılımlar (örneğin, GPU-Z) yardımıyla kontrol etmek ve mümkünse cihazın seri numarasını üretici sitesi üzerinden doğrulamak gerekir. Aksi takdirde, dış görünüşü kusursuz ancak içi boş olan pahalı bir "oyuncağın" kurbanı olmak işten bile değildir.

NVIDIAGeForce RTX 4090TeknolojiDolandırıcılıkEkran Kartı
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Xiaomi Avrupa'da uygun fiyatlı TV FX Mini LED 2026 televizyon serisini tanıttıXiaomi Avrupa'da uygun fiyatlı TV FX Mini LED 2026 televizyon serisini tanıttıBugün, 02:55Baseten girişimi 1,5 milyar dolar yatırım alarak piyasa değerini hızla artırdıBaseten girişimi 1,5 milyar dolar yatırım alarak piyasa değerini hızla artırdıBugün, 02:26Çin, Kuantum Çipleri İçin Ultra Saf Silikon-28 Üretimine BaşladıÇin, Kuantum Çipleri İçin Ultra Saf Silikon-28 Üretimine BaşladıBugün, 02:25Blue Origin Patlama Sonrası Toparlanıyor: New Glenn Yıl Sonuna Kadar Uçuşa HazırlanıyorBlue Origin Patlama Sonrası Toparlanıyor: New Glenn Yıl Sonuna Kadar Uçuşa HazırlanıyorBugün, 02:21Kanada'da Buza Dayanıklı Benzersiz Yüzer Güneş Enerjisi Santrali GeliştirildiKanada'da Buza Dayanıklı Benzersiz Yüzer Güneş Enerjisi Santrali GeliştirildiBugün, 02:18Fizikçiler Elmas İçinde Beklenmedik «Süperiletken Göletler» KeşfettiFizikçiler Elmas İçinde Beklenmedik «Süperiletken Göletler» KeşfettiBugün, 02:15
İlanlarİş birliği
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı