Çin, Kuantum Çipleri İçin Ultra Saf Silikon-28 Üretimine Başladı

Çin, teknoloji dünyasında büyük bir dönüm noktası yaratarak, kuantum işlemciler için hayati önem taşıyan silikon-28 izotopunun endüstriyel ölçekte üretimine başarıyla başladı. Ixbt.com'un haberine göre, bu malzemenin saflık derecesi yüzde 99,99'un üzerinde olup, gelecekteki kuantum bilgisayarlarının temelini oluşturacak. Bu başarı, Çin Ulusal Nükleer Kurumu (CNNC) bünyesindeki Nükleer Endüstri Fizikokimyasal Mühendislik Enstitüsü (RIPCENI) uzmanları tarafından gerçekleştirildi. Ixbt.com haberi veriyor.

Kuantum hesaplama teknolojilerinde silikon-28 izotopunun önemi eşsizdir. Sıradan silikonun içeriğindeki farklı izotop karışımları, atom kafesinde titreşimlere neden olur ve bu da kubitlerin (kuantum bitleri) kararlılığını olumsuz etkiler. Ultra saf silikon-28 ise "arka plan gürültüsünü" keskin bir şekilde azaltır ve kuantum durumlarının daha uzun süre korunmasını sağlar. Bu da karşılığında karmaşık hesaplamaların hatasız gerçekleştirilmesinin önünü açar.

Teknolojik bağımsızlığa doğru önemli bir adım

Çinli bilim insanı Yu Dapeng'in belirttiğine göre, bu kadar yüksek saflıktaki bir malzemenin kullanımı, kuantum sistemlerinde kubitlerin geniş ölçekli kontrolünü mümkün kılar. Yani artık bilim insanları, kararlılığı kaybetmeden aynı anda çok sayıda kuantum elementini kontrol edebilecek mimariler oluşturabilecekler. Bu, laboratuvar ortamındaki deneylerden gerçek endüstriyel mühendisliğe geçiş anlamına geliyor.

Proje sadece bilgi teknolojileri için değil, aynı zamanda diğer stratejik alanlar için de temel görevi görür. CNNC verilerine göre, kararlı izotop hattı nükleer enerji, tıp, havacılık ve uzay sanayii ile temel fizik araştırmalarında yaygın olarak kullanılır. Örneğin, tıbbi teşhis ve radyoterapi süreçlerinde bu izotopların rolü eşsizdir.

Şu anda RIPCENI enstitüsü; molibden, tellür, nikel, çinko ve iterbiyum dahil olmak üzere 12 elementin 26 farklı kararlı izotopunu üretmeyi başarmıştır. Silikon-28'in seri üretimi ise Çin'in kuantum çipleri üretim zincirini tamamen kendi kontrolü altına almasını sağlar. Bu, dış tedarikçilere olan bağımlılığı azaltır.

Bu gelişme, küresel teknoloji yarışında Çin'in konumunu daha da güçlendiriyor. Kuantum bilgisayarların, geleneksel süper bilgisayarlar için imkansız olan sorunları saniyeler içinde çözebilmesi nedeniyle, bu hammadde tabanına sahip olmak stratejik bir avantajdır. Artık Çin, kuantum teknolojilerini laboratuvar duvarlarından çıkarıp gerçek ekonomiye uygulama aşamasına geçiyor.