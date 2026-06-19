TerraMow X AWD: Bahçeler için 28 çekirdekli işlemciye sahip akıllı mini tank tanıtıldı

·22·Teknoloji
TerraMow X AWD: Bahçeler için 28 çekirdekli işlemciye sahip akıllı mini tank tanıtıldı

Bahçecilik teknolojileri dünyasında gerçek bir devrim yaşanıyor: TerraMow şirketi, yeni amiral gemisi olan robotik çim biçme makinesi TerraMow X AWD'yi Kickstarter platformasında sergiledi. Görünüşüyle bir mini tankı andıran bu cihaz, sadece tasarımıyla değil, aynı zamanda gücü ve AI yetenekleriyle de sektör uzmanlarını şaşırtıyor. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, yeni cihaz geniş alanların otonom olarak bakımı için tasarlandı. TerraMow X AWD, dört tekerlekten çekiş (AWD) sistemi ve bağımsız süspansiyon ile donatılmış olup, en zorlu arazi yapısına sahip bahçelerde bile rahatça hareket edebiliyor. Cihazın temel özelliği donanımında yatıyor; robot, karmaşık hesaplamaları saniyeler içinde gerçekleştirmesini sağlayan güçlü 28 çekirdekli bir işlemci ile çalışıyor.

Yapay Zeka ve Yüksek Performans

Navigasyon konusunda mühendisler geleneksel sensörlerden vazgeçerek AI Vision sistemine güvendiler. Gövde çevresine yerleştirilen altı kamera, cihazın çevreyi 360 derece görmesini ve engelleri tespit etmesini sağlıyor. TerraMow X AWD, saatte 1200 metrekareye kadar alanı biçebiliyor, bu da onu kendi kategorisindeki en hızlı robotlardan biri yapıyor.

Robotun hareket algoritması da oldukça özgün: Sıranın sonuna geldiğinde geri dönmek yerine, sadece yana kayıyor ve ters yönde ilerlemeye devam ediyor. Bu yaklaşım, çalışma süresinden tasarruf sağlarken çim yüzeyine aşırı baskı uygulanmasını önlüyor. Cihaz 6000 m2 alanı rahatça kapsıyor, ek bataryalarla bu rakam 11 000 m2'ye kadar çıkarılabiliyor.

Teknik Özellikler ve Fiyat

TerraMow X AWD, zorlu koşullarda çalışmak üzere optimize edildi. 42 dereceye kadar olan eğimleri ve 7 santimetreye kadar olan pürüzleri kolayca aşabiliyor. Kesme ünitesi üç diskten oluşuyor ve toplam kapsama genişliği 50,2 santimetreye ulaşıyor. Çim yüksekliği ise 25 milimetre ile 100 milimetre arasındaki aralıkta ayarlanabiliyor.

  • Dört tekerlekten çekiş ve bağımsız süspansiyon;
  • 28 çekirdekli işlemci ve 6 kamera;
  • 42 derecelik eğimleri tırmanma yeteneği;
  • Trimmer gibi ek ekipmanlar için özel arayüz;
  • Ağırlık — yaklaşık 40 kg.
Şu anda projenin finansman aşamasında cihaz 2700 dolar karşılığında rezerve edilebiliyor. Gelecekte perakende satış fiyatının 3700 dolar olması bekleniyor. İlk siparişlerin Eylül 2026'da teslim edilmesi planlanıyor. Bu tür bir teknoloji, büyük konut kompleksleri ve golf sahalarının otomatik bakımı için oldukça kullanışlı olabilir.

TerraMowRobotTeknolojiYapay ZekaGadget
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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