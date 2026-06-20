Yapay Zeka ve Ulusal Güvenlik: ABD, Anthropic Modellerinin İhracatını Yasakladı

ABD hükümeti, ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle Anthropic şirketine, en güçlü yapay zeka modelleri olan Fable ve Mythos'un ihracatını kısıtlama talimatı verdi. Bu yasak sadece yabancı devletleri değil, aynı zamanda ABD topraklarındaki yabancı vatandaşları da kapsıyor. Bu beklenmedik kararın ardından yapay zeka devi, her iki modeli de tamamen kullanımdan kaldırdı ve modeller bir haftadır kimseye açık değil. Techcrunch.com haber veriyor.

Bu olay ABD hükümeti için özgün bir sınav niteliğinde. Washington yönetiminin ihracat kontrol mekanizmaları aracılığıyla gelişmiş yapay zeka teknolojilerini dizginleyip dizginleyemeyeceğini zaman gösterecek. Daha önce şifreleme teknolojileri ve casus yazılımlarla ilgili benzer girişimler beklenen sonucu vermemişti. ixbt.com'un aktardığına göre, bu çatışma sadece Anthropic'in değil, tüm yapay zeka laboratuvarlarının uyması gereken yeni kuralları belirleyebilir.

Mythos ve Fable neden tehlikeli bulundu?

Anthropic şirketi Nisan ayında Mythos modelini tanıttığında, onu siber dünyada büyük yıkımlara yol açabilecek güçlü bir araç olarak tanımlamıştı. Bu nedenle, yasak gelmeden önce bile bu modelin kullanım hakkı sadece test edilmiş 150 şirket ve hükümet kuruluşuna verilmişti. Amaç, kötü niyetli kişilerin bu imkana sahip olmasından önce, savunmacıların kendi yazılımlarını güçlendirmelerine yardımcı olmaktı.

Yasağın yürürlüğe girmesine iki ana olayın neden olduğu söyleniyor. Birincisi, Anthropic'in Güney Koreli operatör SK Telecom'a Mythos modelini kullanma izni vermesi. ABD yetkilileri, SK Telecom'un iddiaları reddetmesine rağmen, şirketin Çin ile bağlantıları olduğundan şüpheleniyor. İkincisi, Amazon CEO'su Andy Jassy'nin hükümeti, Fable 5 modelindeki koruma sistemlerini aşmanın bir yolunun bulunduğuna dair uyarması. Anthropic bu hatayı küçük olarak tanımlasa da, ABD Ticaret Bakanlığı derhal ihracat kontrol direktifini yayınladı.

Tarihsel Deneyim: İhracat Kontrolü İşe Yarar mı?

Hükümetlerin siber teknolojilerin yayılımını sınırlama çabaları yeni bir durum değil, ancak tarih bu konuda başarıların az olduğunu gösteriyor. 1990'larda ABD hükümeti, veri şifrelemeye olanak tanıyan PGP (Pretty Good Privacy) yazılımını bir silah olarak gördü ve yaratıcısı Phil Zimmermann hakkında ceza davası açtı. Ancak Zimmermann, yazılım kodunu bir kitap şeklinde yayınlayarak onu ifade özgürlüğü korumasına taşıdı ve sonuç olarak bugün Signal ve WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarında kullanılan şifreleme teknolojilerinin önü açıldı.

Ayrıca, 2010'ların başında Batı'da üretilen casus yazılımların Orta Doğu'daki muhaliflere karşı kullanıldığı ortaya çıkınca, uluslararası düzeyde Wassenaar Düzenlemesi genişletildi. Bu anlaşma, hem sivil hem de askeri amaçlarla kullanılabilecek teknolojilerin ihracatını kısıtlamayı öngörüyor. Anthropic ile ilgili durum ise yapay zeka çağında bu yöntemlerin ne kadar etkili olduğunu gösteren bir sonraki kritik aşamadır.