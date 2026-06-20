Yapay Zeka ve Ulusal Güvenlik: ABD, Anthropic Modellerinin İhracatını Yasakladı

·19·Teknoloji
Yapay Zeka ve Ulusal Güvenlik: ABD, Anthropic Modellerinin İhracatını Yasakladı

ABD hükümeti, ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle Anthropic şirketine, en güçlü yapay zeka modelleri olan Fable ve Mythos'un ihracatını kısıtlama talimatı verdi. Bu yasak sadece yabancı devletleri değil, aynı zamanda ABD topraklarındaki yabancı vatandaşları da kapsıyor. Bu beklenmedik kararın ardından yapay zeka devi, her iki modeli de tamamen kullanımdan kaldırdı ve modeller bir haftadır kimseye açık değil. Techcrunch.com haber veriyor.

Bu olay ABD hükümeti için özgün bir sınav niteliğinde. Washington yönetiminin ihracat kontrol mekanizmaları aracılığıyla gelişmiş yapay zeka teknolojilerini dizginleyip dizginleyemeyeceğini zaman gösterecek. Daha önce şifreleme teknolojileri ve casus yazılımlarla ilgili benzer girişimler beklenen sonucu vermemişti. ixbt.com'un aktardığına göre, bu çatışma sadece Anthropic'in değil, tüm yapay zeka laboratuvarlarının uyması gereken yeni kuralları belirleyebilir.

Mythos ve Fable neden tehlikeli bulundu?

Anthropic şirketi Nisan ayında Mythos modelini tanıttığında, onu siber dünyada büyük yıkımlara yol açabilecek güçlü bir araç olarak tanımlamıştı. Bu nedenle, yasak gelmeden önce bile bu modelin kullanım hakkı sadece test edilmiş 150 şirket ve hükümet kuruluşuna verilmişti. Amaç, kötü niyetli kişilerin bu imkana sahip olmasından önce, savunmacıların kendi yazılımlarını güçlendirmelerine yardımcı olmaktı.

Yasağın yürürlüğe girmesine iki ana olayın neden olduğu söyleniyor. Birincisi, Anthropic'in Güney Koreli operatör SK Telecom'a Mythos modelini kullanma izni vermesi. ABD yetkilileri, SK Telecom'un iddiaları reddetmesine rağmen, şirketin Çin ile bağlantıları olduğundan şüpheleniyor. İkincisi, Amazon CEO'su Andy Jassy'nin hükümeti, Fable 5 modelindeki koruma sistemlerini aşmanın bir yolunun bulunduğuna dair uyarması. Anthropic bu hatayı küçük olarak tanımlasa da, ABD Ticaret Bakanlığı derhal ihracat kontrol direktifini yayınladı.

Tarihsel Deneyim: İhracat Kontrolü İşe Yarar mı?

Hükümetlerin siber teknolojilerin yayılımını sınırlama çabaları yeni bir durum değil, ancak tarih bu konuda başarıların az olduğunu gösteriyor. 1990'larda ABD hükümeti, veri şifrelemeye olanak tanıyan PGP (Pretty Good Privacy) yazılımını bir silah olarak gördü ve yaratıcısı Phil Zimmermann hakkında ceza davası açtı. Ancak Zimmermann, yazılım kodunu bir kitap şeklinde yayınlayarak onu ifade özgürlüğü korumasına taşıdı ve sonuç olarak bugün Signal ve WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarında kullanılan şifreleme teknolojilerinin önü açıldı.

Ayrıca, 2010'ların başında Batı'da üretilen casus yazılımların Orta Doğu'daki muhaliflere karşı kullanıldığı ortaya çıkınca, uluslararası düzeyde Wassenaar Düzenlemesi genişletildi. Bu anlaşma, hem sivil hem de askeri amaçlarla kullanılabilecek teknolojilerin ihracatını kısıtlamayı öngörüyor. Anthropic ile ilgili durum ise yapay zeka çağında bu yöntemlerin ne kadar etkili olduğunu gösteren bir sonraki kritik aşamadır.

AnthropicYapay ZekaABDSiber GüvenlikTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Bilim İnsanları Sıvı İçinde Tellür Nanotellerin Oluşumunu İlk Kez Canlı İzlediBilim İnsanları Sıvı İçinde Tellür Nanotellerin Oluşumunu İlk Kez Canlı İzlediBugün, 04:29Japonya Taksi Pazarında Devrim: Go Şirketi Robotaksileri Devreye AlıyorJaponya Taksi Pazarında Devrim: Go Şirketi Robotaksileri Devreye AlıyorBugün, 02:56Nothing, CMF Phone 3 Pro Modelinden Vazgeçti: Sebep Bellek FiyatlarıNothing, CMF Phone 3 Pro Modelinden Vazgeçti: Sebep Bellek FiyatlarıBugün, 02:50Aura, E-ink Teknolojisine Dayalı Yenilikçi Fotoğraf Çerçevesini TanıttıAura, E-ink Teknolojisine Dayalı Yenilikçi Fotoğraf Çerçevesini TanıttıBugün, 02:23Apple, Beats Studio Buds Kulaklıklardaki Kritik Güvenlik Açığını GiderdiApple, Beats Studio Buds Kulaklıklardaki Kritik Güvenlik Açığını GiderdiBugün, 01:25Samsung Galaxy A27 tasarımı ve özellikleri belli oldu: Galaxy S26 tarzında yenilikSamsung Galaxy A27 tasarımı ve özellikleri belli oldu: Galaxy S26 tarzında yenilikBugün, 00:29
İlanlarİş birliği
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı