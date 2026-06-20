8849 Tank 5: Projektör, Lazer Mesafe Ölçer ve 17 600 mAh Bataryalı Akıllı Telefon

Dayanıklı akıllı telefon pazarında sıra dışı cihazlarıyla tanınan 8849 markası, yeni Tank 5 modelini tanıttı. Bu akıllı telefon, yalnızca aşırı dayanıklılığıyla değil, aynı zamanda yerleşik profesyonel ekipman setiyle de teknoloji meraklılarının dikkatini çekiyor. Cihazın, ekstrem koşullarda çalışanlar ve gezginler için gerçek bir çok yönlü araç haline gelmesi bekleniyor. Ixbt.com haberi veriyor.

Tank 5 modelinin en temel özelliği, içine entegre edilmiş DLP projektörüdür. 2048×1080 piksel çözünürlükte görüntü aktaran bu projektör, otomatik odaklama ve trapez düzeltme fonksiyonlarına sahiptir. Maksimum parlaklığı 220 lümene ulaşan bu teknoloji sayesinde akıllı telefon, herhangi bir yerde kompakt bir sinemaya dönüştürülebilir. Ixbt.com verilerine göre bu özellik, cihazın multimedya yeteneklerini yeni bir seviyeye taşıyor.

Mühendisler cihaza bir başka faydalı araç olan lazer mesafe ölçeri (dalnomer) de eklediler. Bu araç, 4 metreye kadar olan nesnelerin mesafesini hassas bir şekilde ölçme imkanı tanıyor. Ayrıca, gece vakti veya kamp koşullarında kullanım için 1200 lümenlik güçlü bir fener de gövdede yer alıyor. Bu fonksiyon seti, cihazı inşaat ve turizm alanında eşsiz bir yardımcıya dönüştürüyor.

Teknik Özellikler ve Performans

Akıllı telefonun donanımı MediaTek Dimensity 9400e işlemciye dayanıyor ve 18 GB RAM ile 512 GB depolama alanı ile donatılmış. Ekran konusunda da taviz verilmemiş: 6,73 inç AMOLED panel; 3200 × 1440 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 3000 nit tepe parlaklığa sahip. En dikkat çekici olanı ise, cihazın en yeni Android 16 işletim sistemiyle çalışması ve üreticinin beş yıllık güvenlik güncellemesi sözü vermesidir.

Kamera sistemi de dikkat çekici; ana blokta üç adet 50 megapiksel modül yer alıyor. Selfie tutkunları için ise 32 megapiksellik ön kamera hizmet veriyor. Bu kadar yüksek çözünürlüklü kameralar, dayanıklı akıllı telefon segmentinde nadir görülen bir durumdur.

Tank 5, devasa 17 600 mAh kapasiteli bataryasıyla övünüyor. 120 watt hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Ayrıca, akıllı telefon üzerinden diğer cihazları 25 watt güçle şarj etme (ters şarj) imkanı mevcut. Doğal olarak, böyle bir enerji kaynağı cihazın ağırlığını (715 gram) ve kalınlığını (33,8 mm) etkilemiş.

Koruma ve Ek Özellikler

Cihaz, IP68/IP69K standartlarına göre toza ve suya karşı tamamen korumalıdır ve en ağır iklim koşullarında bile çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Akıllı telefonun diğer önemli özellikleri şunlardır:

Modern iletişim standartları olan Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4;

NFC modülü ve eSIM teknolojisi desteği;

3,5 mm ses jakı ve yan tarafta parmak izi tarayıcı;

Kullanıcı isteğine göre programlanabilen iki özel düğme.

8849 Tank 5 şu anda uluslararası pazarlarda 900 dolar civarında bir fiyatla satışa sunuldu. Markanın önceki modellerinin popülerliği göz önüne alındığında, yeni amiral gemisinin yakında yerel perakendecilerin raflarında görünmesi bekleniyor.