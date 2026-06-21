iPhone Ultra: Apple'ın ilk katlanabilir akıllı telefonunun tasarımı ve özellikleri belli oldu

Akıllı telefon pazarında uzun zamandır beklenen devrim niteliğindeki değişikliklerden biri yaklaşıyor. Apple, ilk katlanabilir cihazı olan iPhone Ultra üzerinde çalışıyor. Cihazın dış görünümü ve teknik detaylarına ilişkin yeni bilgiler teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. ixbt.com'un haberine göre, tanınmış sızıntı kaynağı Jon Prosser, beklenen cihazın güncellenmiş render görüntülerini paylaştı. Ixbt.com haberi veriyor.

Dikkat çekici olan nokta, bu bilgileri paylaşan Jon Prosser'ın şu anda Apple ile hukuk mücadelesi içinde olmasıdır. Şirket, onu iOS 26 işletim sistemi tasarımını vaktinden önce ifşa etmekle suçluyor. Buna rağmen, sızıntı kaynağı kendi kaynaklarına dayanarak iPhone Ultra tasarımıyla ilgili en güncel ve net görüntüleri sundu. Önceki tahmini çizimlere kıyasla, yeni versiyonda bir dizi yapısal değişiklik göze çarpıyor.

Tasarım özellikleri ve yeni düğmeler

Yeni bilgilere göre, iPhone Ultra gövdesinin bileşenleri alışılmadık bir şekilde yerleştirilecek. Özellikle USB-C portu cihazın sol tarafına taşınırken, hoparlör delikleri iki gruba ayrılarak sağ tarafa yerleştirilmiş. En ilginç yeniliklerden biri, gövdede kamerayı kontrol etmek için ayrı bir düğmenin yer almasıdır. Bu, kullanıcılara fotoğraf çekim sürecini daha konforlu ve hızlı bir şekilde gerçekleştirme imkanı tanıyacak.

Cihazın kalınlığının da kullanıcıları şaşırtması bekleniyor. Prosser'ın belirttiğine göre, iPhone Ultra açık konumdayken her bir panelin kalınlığı sadece 4,5 mm olacak. Bu değer, beklenen iPhone Air modelinden bile daha ince olduğu anlamına geliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bu alandaki ana rakip olarak görülen Samsung Galaxy Z Fold7 modelinin kalınlığının yaklaşık 4,2 mm olacağı söyleniyor.

Kamera ve ekran teknolojisi

iPhone Ultra'nın ana kamerasının iki modülden — ana ve ultra geniş açılı lenslerden oluşması bekleniyor. Kamera bloğunun tasarım stilinin iPhone Air modeline benzeyeceği tahmin ediliyor. Apple mühendisleri, katlanabilir ekranlardaki en büyük sorun olan ortadaki katlanma izini neredeyse tamamen yok etmeyi başardı. Bu konuda, Oppo Find N6 modelinde kullanılan teknolojiye yakın bir çözüm seçildiği belirtiliyor.

Jon Prosser'ın iPhone SE 2020, MacBook Pro 13 ve iPhone 17 Pro tasarımı hakkındaki önceki tahminlerinin doğrulandığı göz önüne alındığında, iPhone Ultra hakkındaki bu haberlerin de gerçeğe çok yakın olduğu tahmin edilebilir. Apple henüz resmi olarak katlanabilir bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını onaylamasa da, sızan bilgiler tanıtımın yakın olduğuna işaret ediyor.

Özbekistan pazarındaki Apple ürünlerine olan yüksek talebi göz önünde bulundurursak, iPhone Ultra satışa çıktığında ülkemizdeki premium segmentte şüphesiz lider konuma gelecektir. Katlanabilir akıllı telefon segmentinde Samsung ve Huawei gibi markaların hakim olduğu bir dönemde, Apple'ın bu pazara girişi rekabeti tamamen yeni bir seviyeye taşıyacaktır.