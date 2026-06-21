Amazon üzerinden GeForce RTX 5070 yerine eski parçalar gönderildiği ortaya çıktı

Çevrimiçi alışveriş platformlarındaki dolandırıcılık vakaları giderek daha karmaşık bir hal alıyor. Yakın zamanda Amazon platformunun Almanya şubesinden alışveriş yapan bir kullanıcı, en yeni model GeForce RTX 5070 ekran kartı yerine tamamen beklenmedik bir eşya seti teslim aldı. Bu olay, büyük pazaryerlerindeki ürün iade sistemindeki ciddi eksiklikleri bir kez daha ortaya çıkardı. Ixbt.com haberi veriyor.

Reddit forumunda luutherr takma adlı kullanıcı, MSI GeForce RTX 5070 Ventus 2X modelini sipariş etmişti. Kullanıcının ifadesine göre, Amazon üzerinden satın almak oldukça ekonomik görünüyordu: Cihaz, normal mağazalardaki 850 dolar yerine 700 dolara sunulmuştu. Ancak ixbt.com yayıncısının bildirdiğine göre, kutuyu açan alıcı, ekran kartı yerine bir Kenwood alıcısının eski kartını, bir DVD sürücüsü ve bir mouse pad buldu.

Ağırlık hilesi: Dolandırıcılık nasıl gerçekleştirildi?

Bu durumun en şaşırtıcı yanı, dolandırıcıların kutu içindeki eşyaları gerçek bir ekran kartının ağırlığına uygun şekilde seçmiş olmalarıdır. Bu nedenle, alıcının ürünü teslim alırken veya paketi açmadan içinde başka bir şey olduğunu fark etmesi neredeyse imkansızdı. Bu yöntem genellikle depo çalışanlarını yanıltmak için kullanılır.

Mağdurun belirttiğine göre, ürün üçüncü taraf bir satıcı tarafından değil, doğrudan Amazon deposundan gönderilmiş. Ayrıca, platformdaki resmi MSI mağazası üzerinden satın alma işlemini gerçekleştirdiğini söylüyor. Uzmanlara göre, burada bir "ürün iade dolandırıcılığı" (return fraud) şeması işletilmiş olabilir.

Bu şemada suçlu, pahalı bir cihaz satın alır, onu kutusundan çıkarır, yerine ağırlığı aynı olan gereksiz eşyalar yerleştirir ve ürünü mağazaya iade eder. Eğer pazaryeri çalışanları iade edilen ürünün içini dikkatle kontrol etmezse, ürün tekrar satışa çıkarılır ve bir sonraki alıcıya gönderilir.

Özbekistanlı kullanıcılar için de bu tür durumlar yabancı değil. Ülkemizde uluslararası platformlar ve yerel pazaryerleri popülerleşirken, pahalı teknolojik ürünleri teslim alırken tedbirli olunması tavsiye edilir. Özellikle:

Ürünü kuryenin yanında veya teslimat noktasında video kaydı alarak açmak;

Paketin bütünlüğünü ve fabrika mühürlerinin mevcut olduğunu kontrol etmek;

Şüpheli derecede düşük fiyatlara karşı dikkatli olunmalıdır.

Daha önce de dünya genelinde ekran kartları yerine taşlar, metal plakalar veya eski bilgisayar parçaları gönderildiğine dair birçok şikayet kaydedilmişti. Şu anda mağdur, Amazon destek hizmeti aracılığıyla parasını geri almaya çalışıyor.