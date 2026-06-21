Hindistan'da Telegram Engellemesi Sonrası VPN ve Signal Popülerliği Keskin Şekilde Arttı

Hindistan hükümetinin Telegram mesajlaşma uygulamasına yönelik geçici kısıtlamalar getirmesi, ülkenin dijital teknoloji pazarında beklenmedik değişikliklere yol açtı. TechCrunch'ın Appfigures analizlerine dayanarak bildirdiğine göre, engelleme duyurusunun ardından kullanıcılar kitlesel olarak VPN servislerine ve alternatif iletişim araçlarına yönelmeye başladı. Ixbt.com haber veriyor.

Resmi Delhi, bu önlemi ülkenin en büyük giriş sınavlarından biri olan NEET çevresindeki dolandırıcılıkla mücadeleyle açıkladı. Hükümet verilerine göre, Telegram platformu üzerinden sahte sınav soruları dağıtılmış ve bu durum eğitim sisteminin şeffaflığına risk oluşturmuş. Bu nedenle, dolandırıcılık şemalarını dizginlemek amacıyla mesajlaşma uygulamasına erişim kısıtlandı.

VPN servislerine olan talep rekor seviyeye ulaştı

Kısıtlamaların açıklandığı gün Hindistan'da VPN uygulamalarının indirilme oranları 2025 yılının başından bu yana en yüksek noktasına ulaştı. Günlük ortalama 139 bin olan indirme sayısı yüzde 49 artarak 208 bini aştı. Özellikle Proton VPN, Turbo VPN, NordVPN ve ExpressVPN gibi servisler en çok talep edilen uygulamalar arasında yer aldı.

Özellikle Proton VPN uygulaması Hindistan'ın App Store mağazasında yüzde 113, Google Play platformunda ise yüzde 64 oranında daha fazla indirildi. Şirket temsilcileri, yeni kayıt olan Hintli kullanıcı sayısının normalden yüzde 120 daha fazla olduğunu belirtti. Kanada merkezli Windscribe servisi de kayıt sayısının iki katına çıktığını bildirdi.

Signal ve iMe uygulamalarının yükselişi

Telegram kısıtlamaları sadece VPN'lere değil, aynı zamanda alternatif mesajlaşma uygulamalarına olan ilgiyi de artırdı. Signal mesajlaşma uygulamasının indirme oranları Google Play mağazasında yüzde 322, App Store'da ise yüzde 72 arttı. Telegram ekosistemi ile bağlantılı olan iMe uygulaması ise günde birkaç yüz indirmeden 50 binin üzerine çıkarak gerçek bir sıçrama gerçekleştirdi.

İlginç olan şu ki, kısıtlamalara rağmen Telegram'ın kendi kitlesi azalmadı. Sensor Tower verilerine göre, kısıtlama duyurulan gün mesajlaşma uygulamasının günlük aktif kullanıcı sayısı yüzde 17 arttı. Bu, kullanıcıların platformdan vazgeçmek yerine, onu korumaya ve erişim yolları aramaya çalıştıklarını gösteriyor.

Cloudflare şirketi, Telegram domainlerine yönelik DNS sorgularının sayısının önemli ölçüde arttığını kaydetti. Uzmanlara göre bu, kullanıcıların platforma erişmek için yaptıkları kesintisiz denemelerin bir sonucudur. Telegram yönetimi, tüm platformu değil sadece yasa dışı içeriği silmeyi teklif ederek mahkemeye başvurmuş olsa da, Delhi mahkemesi hükümetin geçici önlemlerini destekledi.

Surfshark analizlerine göre, bugün Telegram dünyanın onlarca ülkesinde tamamen veya kısmen kısıtlanmış durumda. Her böyle durumda kullanıcıların VPN ve güvenli iletişim araçlarına olan ilgisinin keskin bir şekilde arttığı gözlemleniyor; bu da dijital dünyada engellemelerin etkinliği konusundaki tartışmaları daha da güçlendiriyor.