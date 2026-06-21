Bataryasız çalışan ekran: Waveshare NFC destekli E-Ink ekranı tanıttı

Teknoloji dünyasında enerji verimliliği konusu her zaman güncel olmuştur. Waveshare şirketi bu konuda devrim niteliğinde bir adım atarak, tamamen bataryasız ve kablosuz çalışan 2,9 inçlik yeni E-Ink ekranını sergiledi. Bu cihazın özelliği, çalışması için gereken gücü ve veriyi doğrudan akıllı telefondaki NFC modülü aracılığıyla almasıdır. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, yeni gadget elektronik mürekkep (E-Ink) teknolojisine dayanıyor ve yalnızca görüntünün değiştiği saniyelerde enerji harcıyor. Görüntü ekranda oluştuktan sonra, herhangi bir güç kaynağı gerektirmeden haftalarca veya aylarca kalabiliyor. Bu da cihazı sürekli şarj etme gerekliliğinden tamamen kurtarıyor.

Teknik özellikler ve çalışma prensibi

Cihazın çalışma süreci oldukça basittir: kullanıcı özel bir mobil uygulama aracılığıyla istediği resmi veya metni seçer ve akıllı telefonu ekrana yaklaştırır. NFC üzerinden iletilen elektromanyetik alan, ekranı "uyandırmak" ve pikselleri yeniden düzenlemek için yeterli gücü sağlar. Ekran 296 × 128 piksel çözünürlüğe sahiptir ve sadece siyah-beyaz değil, aynı zamanda kırmızı ve sarı renkleri de yansıtabilir.

Teknoloji etkileyici olsa da, kendine özgü sınırlamaları vardır. Örneğin, görüntüyü tamamen güncellemek yaklaşık 16 saniye sürer. Bu süre boyunca akıllı telefonun ekrana yakın mesafede tutulması gerekir. Bu nedenle, bu ekran dinamik videolar için değil, statik bilgileri görüntülemek için tasarlanmıştır.

Kullanım alanları ve fiyatı

Waveshare bu ürünü geniş kapsamlı ticari ve evsel amaçlarla kullanmayı öneriyor. Bunlar arasında şu alanlar yer alıyor:

Mağazalar için akıllı fiyat etiketleri;

Şirket çalışanları için elektronik yaka kartları;

Depolardaki envanter etiketleri;

Kapılardaki bilgi levhaları ve işaretçiler.

Cihazın tüketiciler için ilgi çekici bir diğer yönü ise fiyatıdır. Yeni E-Ink ekran yaklaşık 28 dolar civarında fiyatlandırılıyor. Bu tür çözümler, özellikle enerji tasarrufu ve ekolojik sürdürülebilirliğe önem veren modern ofisler ve "akıllı" evler için oldukça kullanışlıdır.

Özetle, Waveshare'in geliştirmesi, kablosuz güç iletim teknolojilerinin yeni bir aşamasını gösterdi. Gelecekte bu tür ekranların günlük hayatımızdaki birçok kağıt etiketin yerini alması ve atık miktarını azaltırmaya yardımcı olması bekleniyor.