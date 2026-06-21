AMD Grafikli Dizüstü Bilgisayarlardaki Yedi Yıllık Sorun Claude Code ile Çözüldü

Linux işletim sistemi kullanan ve AMD grafik sürücülerine sahip dizüstü bilgisayar kullanıcıları, uzun yıllardır ekran donmasıyla ilgili ciddi bir sorunla karşı karşıyaydı. Phoronix'in haberine göre, 2017'den beri devam eden bu teknik arıza nihayet çözüm yoluna girdi. En dikkat çekici nokta ise, bu karmaşık hatanın giderilmesinde Anthropic şirketinin Claude Code yapay zeka aracının kullanılmış olmasıdır. Ixbt.com haberi veriyor.

Sorun temel olarak AMDGPU çekirdeğindeki sürücülerle ilgili olup, dizüstü bilgisayar uzun süre kullanıldığında ekranın beklenmedik şekilde donmasına neden oluyordu. Çoğu durumda kullanıcılar bilgisayarı zorla yeniden başlatmak zorunda kalıyordu. Bu hata, özellikle Lenovo ThinkPad T14 Gen1 gibi popüler modellerde sıkça görülüyordu ve kullanıcılar ekranın haftada en az bir kez donmasından şikayet ediyordu.

Mühendislikte Yapay Zeka Yardımı

Bu sorunu çözmek için daha önce birkaç kez deneme yapılmıştı, ancak yayınlanan yazılım yamaları (patch) beklenen sonucu vermemişti. Bu kez mühendisler ve topluluk üyeleri Claude Code aracına başvurdu. Yapay zeka sistemi, sürücü kodlarını derinlemesine analiz ederek hatanın tam olarak nerede oluştuğunu belirlemeye ve etkili bir düzeltme paketi oluşturmaya yardımcı oldu.

Şu ana kadar bu sorunun tek geçici çözümü olarak Panel Self Refresh (PSR) enerji tasarrufu fonksiyonunun kapatılması öneriliyordu. Ancak bu yöntem, dizüstü bilgisayarın pil ömrünün daha hızlı tükenmesine neden olduğu için tam bir çözüm olarak görülmüyordu. Yeni geliştirilen yazılım düzeltmeleri ise işlevselliği korurken sistem kararlılığını sağlıyor.

Yeni güncelleme ne zaman sunulacak?

Yeni yama paketi halihazırda test edilmek üzere sunuldu. Uzmanlar, ilk testlerin olumlu sonuçlar verdiğini ve önceki başarısız denemelerin aksine, bu kez sorunun tamamen ortadan kaldırılmasının beklendiğini belirtiyor. Bu, AMD grafikli cihazların açık kaynaklı sistemler arasında çok popüler olması nedeniyle Linux kullanıcıları için büyük bir haber.

Şu an için bu düzeltmeler Linux çekirdeğinin (kernel) ana hattına eklenmedi, ancak önümüzdeki haftalarda resmi güncellemeler kapsamında duyurulması bekleniyor. Eğer süreç başarıyla tamamlanırsa, bu durum yapay zekanın karmaşık yazılım hatalarını (bug) bulma ve düzeltmede ne kadar etkili olduğunun bir başka kanıtı olacak.

AMD Radeon grafikli dizüstü bilgisayarlar ve Linux sistemleri kullanan birçok yazılımcı bulunuyor. Bu güncelleme, sistem kararlılığını artırmanın yanı sıra kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek. Yapay zekanın bu tür pratik yardımları, gelecekte yazılım alanındaki birçok "kronik" soruna son verebilir.