Video Oyunlarının Ruhsal İstikrarı Artırdığı ve Yalnızlık Hissini Azalttığı Ortaya Çıktı

Modern toplumda video oyunları genellikle zaman kaybı veya gerçeklikten kaçış aracı olarak yorumlanıyor. Ancak yeni yapılan bilimsel araştırmalar bu görüşlerin aksini kanıtlıyor. Belirli türdeki oyunların, insanın ruhsal dayanıklılığını artırabildiği ve sosyal izolasyon hissini önemli ölçüde azaltabildiği belirlendi. Ixbt.com haberi veriyor.

Ixbt.com'un haberine göre, araştırmacılar 21 yaş üstü 2252 yetişkin arasında bir anket gerçekleştirdi. Katılımcılar, oyun alışkanlıkları ve duygusal durumları hakkındaki soruları yanıtladılar. Sonuçlar, video oyunlarına ilgi duyan kişilerin, oyun oynamayanlara kıyasla kendilerini daha az yalnız hissettiklerini ve zor durumlarda daha yüksek düzeyde soğukkanlılık sergilediklerini gösterdi.

Açık Dünya ve Huzurlu Oyunların Faydaları

Araştırmanın yazarlarından biri olan Andreas Eisingerich, olumlu etkinin tüm oyunlarda aynı şekilde gözlemlenmediğini vurguluyor. Özellikle The Legend of Zelda: Breath of the Wild gibi açık dünyaya sahip stratejik projeler ile Yoshi's Crafted World gibi sade ve dostane ortamlardaki oyunlar insan psikolojisi üzerinde olumlu etki yaratıyor. Bu tür oyunları tercih edenler, baskı altında kontrolü kaybetmeme ve başarısızlıklardan sonra daha hızlı toparlanma yeteneğine sahip oluyorlar.

Bilim insanlarına göre mesele oyun başında geçirilen sürenin miktarı değil, oyun deneyiminin karakteridir. Araştırmaya katılan ve farklı türleri harmanlayan kullanıcıların, kendilerine özgü bir "duygusal diyet" oluşturdukları belirlendi. Yani, karmaşık keşif oyunları ve rahatlatıcı projelerin kombinasyonu, strese karşı en iyi koruma kalkanı olarak hizmet ediyor.

Yalnızlıkla Mücadelede Yeni Bir Araç

Günümüzde yalnızlık sorunu, halk sağlığı için ciddi bir risk olarak görülüyor. Sosyal izolasyonun sadece ruhsal değil, aynı zamanda fiziksel sağlığı da olumsuz etkilediği kanıtlandı. Bu nedenle uzmanlar, sosyal izolasyonu azaltmanın ucuz ve kolay yollarını arıyor. Video oyunları ise bu konuda beklenmedik ancak etkili bir çözüm olabilir.

Şunu belirtmek gerekir ki, bu araştırma sonuçları önceki bilimsel bulgularla da uyumludur. Daha önce yapılan çalışmalar, bazı casual oyunların kaygı ve depresyon belirtilerini azaltmaya yardımcı olduğunu göstermişti. Yeni veriler, video oyunlarının insanları toplumdan kopardığına dair stereotiplere darbe vuruyor ve stresle mücadeledeki önemini doğruluyor.

Ancak bilim insanları önemli bir noktaya dikkat çekti: Video oyunları, ciddi ruhsal hastalıkların veya profesyonel psikolojik yardımın yerini tutamaz. Bunlar yalnızca günlük stresi yönetmek ve duygusal istikrarı korumak için ek bir araç olarak görülmelidir. Buna rağmen, oyun endüstrisinin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine dair kanıtlar artmaya devam ediyor.