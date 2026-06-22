ABD Savunma Sanayiinde Kriz: Northrop Grumman Roket Motoru Kıtlığına Yanıt Verdi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), katı yakıtlı roket motoru eksikliğinin, ülkenin askeri kapasitesini artırma yolundaki en büyük engellerden biri haline gelmesinden endişe duyuyor. Ancak sektörün en büyük üreticilerinden biri olan Northrop Grumman, sorunun üretim kapasitesinde değil, devlet satın alma sistemindeki eksikliklerde olduğunu vurguluyor. Ixbt.com haberine göre belirtiliyor.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) tarafından hazırlanan son raporda, katı yakıtlı motor üretimini genişletme sürecindeki temel "darboğaz" olarak tanımlandı. Bu tartışmalar, ABD askeri kurumunun modern silahlara olan ihtiyacının hızla arttığı bir dönemde ortaya çıktı. ixbt.com'un aktardığına göre, Northrop Grumman yönetimi üretimi artırmaya hazır olduğunu, ancak bunun için hükümetten uzun vadeli garantiler gerektiğini bildirdi.

Yatırım ve Üretim Kapasitesi

Northrop Grumman motor sistemleri bölümü başkan yardımcısı James Calberer'e göre, yıllık bütçe planlaması ve kısa vadeli sözleşmeler, tedarikçilerin yatırım yapmasını zorlaştırıyor. Buna rağmen şirket, son yıllarda silah programlarına ve motor üretimine 2 milyar dolardan fazla kaynak ayırdı ve bunun yarısı doğrudan katı yakıt teknolojilerine harcandı.

Şirket, mevcut kapasitenin üretimi daha da artırmak için yeterli olduğunu vurguluyor. 2024 yılında Northrop Grumman yaklaşık 13 bin roket motoru üretmişken, 2029 yılına kadar bu rakamı yıllık 25 bin adede çıkarmayı planlıyor. Ayrıca, katı yakıt üretim hacmini mevcut 13,6 milyon kilogramdan 22,7 milyon kilograma çıkarma imkanı bulunuyor.

Teknolojik İnovasyonlar ve Stratejik Önem

Üretimi hızlandırmak amacıyla şirket, SMART Demo (Solid Motor Annual Rocket Technology Demonstrator) programını yürütüyor. Yeni malzemelerin ve teknolojilerin uygulanmasına odaklanan bu proje, yeni çözümlerin tasarım aşamasından testlere kadar geçen süreyi 3 yıldan 12-18 aya indirmeyi başardı.

ABD'de büyük ve orta ölçekli katı yakıtlı motor pazarını fiilen sadece iki şirket kontrol ediyor: Northrop Grumman ve L3Harris Technologies bünyesindeki Aerojet Rocketdyne. Bu durum, sektördeki herhangi bir teknik sorunun veya gecikmenin stratejik öneme sahip olduğu anlamına geliyor. Örneğin, Northrop Grumman, NASA'nın Ay'a iniş hedefli Artemis programı kapsamındaki Space Launch System (SLS) süper ağır roketi için de hızlandırıcılar tedarik ediyor.

Şirketin faaliyetlerini sadece talebin değil, aynı zamanda teknik güvenlik meselelerinin de etkilediğini belirtmek gerekir. Bu yılın başında ABD Uzay Kuvvetleri, Vulcan roketinin uçuşlarını geçici olarak durdurmuştu. Buna, Northrop Grumman tarafından üretilen hızlandırıcıyla ilgili bir arıza neden oldu. Şu anda şirket, United Launch Alliance ile iş birliği içinde bu sorunları gidermek ve uçuşları yeniden başlatmak için çalışıyor.