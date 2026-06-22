ABD Savunma Sanayiinde Kriz: Northrop Grumman Roket Motoru Kıtlığına Yanıt Verdi

·4·Teknoloji
ABD Savunma Sanayiinde Kriz: Northrop Grumman Roket Motoru Kıtlığına Yanıt Verdi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), katı yakıtlı roket motoru eksikliğinin, ülkenin askeri kapasitesini artırma yolundaki en büyük engellerden biri haline gelmesinden endişe duyuyor. Ancak sektörün en büyük üreticilerinden biri olan Northrop Grumman, sorunun üretim kapasitesinde değil, devlet satın alma sistemindeki eksikliklerde olduğunu vurguluyor. Ixbt.com haberine göre belirtiliyor.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) tarafından hazırlanan son raporda, katı yakıtlı motor üretimini genişletme sürecindeki temel "darboğaz" olarak tanımlandı. Bu tartışmalar, ABD askeri kurumunun modern silahlara olan ihtiyacının hızla arttığı bir dönemde ortaya çıktı. ixbt.com'un aktardığına göre, Northrop Grumman yönetimi üretimi artırmaya hazır olduğunu, ancak bunun için hükümetten uzun vadeli garantiler gerektiğini bildirdi.

Yatırım ve Üretim Kapasitesi

Northrop Grumman motor sistemleri bölümü başkan yardımcısı James Calberer'e göre, yıllık bütçe planlaması ve kısa vadeli sözleşmeler, tedarikçilerin yatırım yapmasını zorlaştırıyor. Buna rağmen şirket, son yıllarda silah programlarına ve motor üretimine 2 milyar dolardan fazla kaynak ayırdı ve bunun yarısı doğrudan katı yakıt teknolojilerine harcandı.

Şirket, mevcut kapasitenin üretimi daha da artırmak için yeterli olduğunu vurguluyor. 2024 yılında Northrop Grumman yaklaşık 13 bin roket motoru üretmişken, 2029 yılına kadar bu rakamı yıllık 25 bin adede çıkarmayı planlıyor. Ayrıca, katı yakıt üretim hacmini mevcut 13,6 milyon kilogramdan 22,7 milyon kilograma çıkarma imkanı bulunuyor.

Teknolojik İnovasyonlar ve Stratejik Önem

Üretimi hızlandırmak amacıyla şirket, SMART Demo (Solid Motor Annual Rocket Technology Demonstrator) programını yürütüyor. Yeni malzemelerin ve teknolojilerin uygulanmasına odaklanan bu proje, yeni çözümlerin tasarım aşamasından testlere kadar geçen süreyi 3 yıldan 12-18 aya indirmeyi başardı.

ABD'de büyük ve orta ölçekli katı yakıtlı motor pazarını fiilen sadece iki şirket kontrol ediyor: Northrop Grumman ve L3Harris Technologies bünyesindeki Aerojet Rocketdyne. Bu durum, sektördeki herhangi bir teknik sorunun veya gecikmenin stratejik öneme sahip olduğu anlamına geliyor. Örneğin, Northrop Grumman, NASA'nın Ay'a iniş hedefli Artemis programı kapsamındaki Space Launch System (SLS) süper ağır roketi için de hızlandırıcılar tedarik ediyor.

Şirketin faaliyetlerini sadece talebin değil, aynı zamanda teknik güvenlik meselelerinin de etkilediğini belirtmek gerekir. Bu yılın başında ABD Uzay Kuvvetleri, Vulcan roketinin uçuşlarını geçici olarak durdurmuştu. Buna, Northrop Grumman tarafından üretilen hızlandırıcıyla ilgili bir arıza neden oldu. Şu anda şirket, United Launch Alliance ile iş birliği içinde bu sorunları gidermek ve uçuşları yeniden başlatmak için çalışıyor.

PentagonNorthrop GrummanRoketTeknolojiABD
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Mars'ta ilk kez granat minerali bulundu: Kızıl Gezegen'in geçmişine dair yeni bilgilerMars'ta ilk kez granat minerali bulundu: Kızıl Gezegen'in geçmişine dair yeni bilgilerBugün, 02:21OpenAI 2028'e Kadar Kişisel AGI Sistemi Başlatmayı PlanlıyorOpenAI 2028'e Kadar Kişisel AGI Sistemi Başlatmayı PlanlıyorBugün, 01:51Yapay Zekanın Yaygın Kullanımı Şirketlerde Bilgi Degradasyonuna Yol AçıyorYapay Zekanın Yaygın Kullanımı Şirketlerde Bilgi Degradasyonuna Yol AçıyorBugün, 01:27Havacılığın Geleceği: Hidrojen Motoru Yüksek İrtifa Testlerini Başarıyla TamamladıHavacılığın Geleceği: Hidrojen Motoru Yüksek İrtifa Testlerini Başarıyla TamamladıBugün, 00:57Ubisoft kurucularından Claude Guillemot uçak kazasında hayatını kaybettiUbisoft kurucularından Claude Guillemot uçak kazasında hayatını kaybettiDün, 23:54Figure AI şirketinde robot sayısı ilk kez insan sayısını geçtiFigure AI şirketinde robot sayısı ilk kez insan sayısını geçtiDün, 23:53
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı