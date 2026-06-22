WhatsApp Yönetimi Değişti: Meta Hint Girişimciyi Yeni Lider Olarak Atadı

·30·Teknoloji
WhatsApp Yönetimi Değişti: Meta Hint Girişimciyi Yeni Lider Olarak Atadı

Dünyanın en popüler mesajlaşma platforması olan WhatsApp'ta büyük bir yönetim değişikliği yaşandı. Meta şirketi, uygulamanın uzun süreli yöneticisi Will Cathcart'ın yerine, Hindistan'ın CRED fintech girişimi kurucusu Kunal Shah'ı yeni yönetici olarak atadı. Bu değişiklik, şirketin küresel stratejisinde, özellikle dijital ödemeler ve iş iletişimleri alanında yeni bir dönemin başladığının göstergesidir. Techcrunch.com haber veriyor.

Will Cathcart yaklaşık yedi yıl boyunca WhatsApp'ı yönetti ve onun liderliğinde mesajlaşma uygulaması kişisel yazışma aracından devasa bir ekosisteme dönüştü. Onun döneminde platformda Communities (Topluluklar), Channels (Kanallar) ve AI entegrasyonu gibi önemli özellikler hayata geçirildi. Cathcart'ın artık Meta bünyesinde yeni ürün geliştirme bölümüne geçeceği bildirildi.

Meta ve CRED Arasındaki 900 Milyon Dolarlık Anlaşma

Yeni yönetici atamasıyla eş zamanlı olarak Meta, Kunal Shah tarafından kurulan CRED girişimine 900 milyon dolar tutarında yatırım yapacağını duyurdu. Bu anlaşma sonucunda Meta, fintech devinin hissedarı olacak. Kunal Shah, WhatsApp yöneticisi olarak göreve başlaması nedeniyle CRED CEO'luğu görevinden ayrılacak ancak hisselerini korumaya devam edecek.

Mark Zuckerberg, Kunal Shah'ın CRED projesini Hindistan'ın en önemli teknoloji şirketlerinden birine dönüştürdüğünü vurguladı. Meta CEO'su, yeni atanan yöneticinin "yaratıcı zihniyetinin" ve küresel vizyonunun WhatsApp'ın gelişimi için çok kritik olduğunu belirtti. Bu atama, WhatsApp'ın en büyük pazarı olan Hindistan'daki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Hindistan Pazarı ve Gelecek Planları

WhatsApp'ın toplam kullanıcı sayısı şu an 3 milyarı aşmış durumda ve bunun 500 milyondan fazlası Hindistan'a ait. Buna rağmen mesajlaşma uygulaması, ülkede dijital ödemeler alanında Google Pay ve PhonePe gibi yerel rakiplerle mücadelede zorluklar yaşıyor. Kunal Shah'ın fintech alanındaki derin deneyiminin WhatsApp Pay hizmetini yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor.

WhatsApp gelecekte sadece bir mesajlaşma uygulaması olarak kalmayıp, şu alanları geliştirmeyi hedefliyor:

  • E-ticaret ve işletme hesapları aracılığıyla ticareti başlatmak;
  • Dijital ödeme sistemlerini küresel ölçekte yaygınlaştırmak;
  • Küçük ve orta ölçekli işletmeler için iletişim araçlarını genişletmek;
  • Kullanıcılar için güvenli ve kolay finansal işlemler sağlamak.
Kunal Shah, Hindistan girişim ekosisteminde oldukça nüfuzlu bir isimdir. Kariyeri boyunca 250'den fazla şirkete yatırım yapmış ve ülkenin teknolojik gelişimine büyük katkı sağlamıştır. Meta tarafından yapılan yeni yatırım, CRED şirketinin piyasa değerini yaklaşık 4,5 milyar dolara çıkardı. Bu personel ve finansal kararların, WhatsApp'ın önümüzdeki yıllardaki ticari potansiyelini belirleyeceği şüphesizdir.

WhatsAppMetaKunal ShahYatırımTeknoloji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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