Realme, Rekor Düzeyde 8000 mAh Bataryalı Yeni Akıllı Telefonunu Tanıttı

·65·Teknoloji
Realme, Rekor Düzeyde 8000 mAh Bataryalı Yeni Akıllı Telefonunu Tanıttı

Akıllı telefon pazarında uygun fiyatlı cihazlar segmenti yeni bir seviyeye taşınıyor. Realme şirketi, sıradaki bütçe dostu modeli olan Realme P4x 4G akıllı telefonunu resmi olarak tanıttı. Bu cihazın temel özelliği, kendi fiyat kategorisindeki rakiplerinden belirgin şekilde ayrılmasını sağlayan devasa kapasiteli bataryası ve AI yetenekleridir. Ixbt.com haber veriyor.

Yeni cihazın en güçlü yanı 8000 mAh kapasiteli bataryasıdır. Bu değer, modern akıllı telefonlar için ortalama standartların yaklaşık iki katı anlamına geliyor. Üreticinin belirttiğine göre, bu güç cihazın 10 saat boyunca kesintisiz olarak ağır oyunlar oynamasına olanak tanıyor. Ayrıca, 45W hızlı şarj teknolojisi ve diğer cihazları şarj etmek için tasarlanmış ters şarj fonksiyonu da mevcut.

Teknik Özellikler ve Soğutma Sistemi

ixbt.com verilerine göre, Realme P4x 6,8 inç LCD ekrana sahip. Ekranın yenileme hızı 120 Hz olup görüntü akıcılığını sağlıyor. Tepe parlaklığının 900 nit'e ulaşması sayesinde güneşli havada bile verileri okumak zorluk çıkarmıyor. Cihaz içindeki sekiz çekirdekli T7250 platformu kararlı çalışmayı garanti ediyor.

Yüksek yükler altında akıllı telefonun aşırı ısınmaması için mühendisler, alanı 11 000 mm²'den fazla olan özel bir soğutma sistemi kurmuşlar. Bu, özellikle mobil oyun tutkunları için önemli bir yeniliktir. Bellek konusunda ise cihaz LPDDR4X RAM ve eMMC 5.1 depolama birimine sahip olup, microSD kartlar aracılığıyla kapasiteyi artırma imkanı korunmuştur.

Yapay Zeka ve Yazılım

Realme P4x, modern trendlerin gerisinde kalmayarak Google Gemini AI sistemi ile entegre edildi. Kullanıcılar akıllı asistanı özel bir güç düğmesi aracılığıyla hızlıca başlatabilirler. Cihaz, Android 16 işletim sistemi ve Realme UI arayüzü ile çalışıyor, bu da ona uzun süreli yazılım güncellemeleri garantisi sağlıyor.

Kamera tarafında, akıllı telefonun arka panelinde 50 MP ana sensör yer alırken, ön kısımda 5 MP selfie kamerası bulunuyor. Ayrıca cihaz şu ek özelliklere sahip:

  • IP64 standardında toz ve su sıçramalarına karşı koruma;
  • 3,5 mm ses konnektörü (kulaklıklar için);
  • Yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi tarayıcı;
  • Çift SIM kart ve Wi-Fi 5 ile Bluetooth 5.2 desteği.
Şu anda Realme P4x akıllı telefonu Malezya pazarında satışa çıktı ve fiyatı yaklaşık 195 dolar civarında. Devasa bataryası ve uygun fiyatıyla bu modelin önümüzdeki aylarda Orta Asya ve Özbekistan pazarında da alıcılar bulması bekleniyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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