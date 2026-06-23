Rusya'nın Bulat Şirketi Yeni Nesil Baz İstasyonlarını Tanıttı

·40·Teknoloji
Rusya'nın Bulat Şirketi Yeni Nesil Baz İstasyonlarını Tanıttı

Rusya'nın Bulat şirketi, mobil operatörler için tasarlanan baz istasyonu ürün gamını önemli ölçüde genişletti. Rostelekom bünyesindeki üretici, cihazlarının frekans aralığını artırarak modern ağ gereksinimlerine uyarladı. Bu yenilik, telekomünikasyon altyapısının modernizasyonu yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ixbt.com haberine göre.

Sankt Petersburg'daki Rusya Telekomünikasyon Teknolojileri Bilimsel Üretim Birliği tesislerinde 800, 900, 1800, 2100, 2300 ve 2600 MHz frekanslarında çalışabilen ilk prototipler üretildi. ixbt.com verilerine göre, bu aralıkların kapsanması, operatörlerin farklı coğrafi ve teknik koşullarda ağı daha esnek bir şekilde genişletmesine olanak tanıyor.

Teknik Kapasite ve Güç Artışı

Yeni nesil baz istasyonlarında sinyal işleme biriminin gücü de artırıldı. Bu değişiklik, ekipmanın sadece uzak bölgelerde değil, aynı zamanda nüfusun yoğun olduğu büyük şehirlerde ve ağ yükünün yüksek olduğu alanlarda da başarıyla kullanılmasına imkan tanıyor. Yüksek hassasiyetli alıcılar sayesinde geniş bir kapsama alanı sağlanıyor.

Bulat baz istasyonları temel olarak LTE-Advanced ve GSM standartlarında çalışmak üzere tasarlanmıştır. Ayrıca cihazlar, şirketin kendi yönetim sistemini de içermektedir. Bu durum, harici yazılımlara olan bağımlılığı azaltarak sistem güvenliğini ve stabilitesini artırır.

Üreticiler, yeni özelliklerin operatörlere farklı ağ yerleşim senaryolarını kullanma imkanı sunduğunu belirtiyor. Bu süreç, yeni bölgelerin kapsama alanına alınmasından mevcut ağların kapasitesinin artırılmasına kadar olan işlemleri kapsıyor. Şu anda Bulat markasına ait 2000'e yakın baz istasyonu, T2 operatörünün ağında başarıyla test edilerek faaliyet göstermektedir.

Hatırlatmak gerekirse, bu yılın Haziran ayı başında T2 operatörü, tam olarak Bulat istasyonları üzerinden VoLTE (Voice over LTE) teknolojisini devreye almıştı. Bu, yerli üretim ekipmanlarla yüksek kaliteli sesli iletişimin sağlanabileceğini pratikte kanıtladı. Gelecekte bu teknolojilerin BDT ülkeleri genelinde yaygınlaşması ve bölgesel iletişim kalitesi üzerindeki etkisi uzmanların odak noktasında kalmaya devam ediyor.

BulatLTETelekomünikasyonRostelekomTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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