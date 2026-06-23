Yapay Zeka ve Video: Fika Jobs İşe Alım Sürecinde Devrim Yaratıyor

Modern iş piyasasında özgeçmiş gönderme ve yanıt bekleme süreci genellikle verimsiz ve şeffaf olmayan bir aşamaya dönüştü. Stockholm merkezli Fika Jobs girişimi, bu sorunu çözmek amacıyla yapay zeka (AI) ajanları yardımıyla video mülakatlar gerçekleştiren yeni bir platform tanıttı. Proje, ilk gelişim aşamasında 4 milyon dolar yatırım çekmeyi başardı. Techcrunch.com haber veriyor.

Fika Jobs platforması, geleneksel LinkedIn ve eğlenceli TikTok formatlarının özgün bir sentezini anımsatıyor. Burada adaylar, kuru metin tabanlı bilgiler yerine kısa video profiller aracılığıyla kendilerini tanıtıyorlar. TechCrunch'ın haberine göre, çekilen fonlar platformun geliştirilmesine, ekibin genişletilmesine ve yıl sonunda küresel pazarda geniş çaplı bir çıkış yapılmasına yönlendirilecek.

AI ajanları ile mülakat nasıl gerçekleşiyor?

İş arayanlar için süreç, LinkedIn profilinin platforma bağlanmasıyla başlar. Ardından, Google tarafından geliştirilen Gemini modeli tabanlı yapay zeka, adayın deneyimini analiz eder ve ona özel sorular oluşturur. Aday, AI ajanı ile yaklaşık 10 dakikalık bir video mülakata girer.

Mülakat sona erdiğinde, sistem otomatik olarak en önemli yanıtları kısa video kliplere ayırır ve bunları adayın profiline yerleştirir. Sistemin temel avantajı, kullanıcının her yeni iş ilanı için tekrar başvuru yapmak zorunda olmamasıdır. İşverenler, hazır video profiller havuzundan kendilerine uygun uzmanları kolayca bulabilecekler.

Özgeçmişten daha önemli detaylar

Girişimin kurucuları Jacob ve Alexander Dubua, bu fikri önceki projeleri sırasında karşılaştıkları zorluklar nedeniyle geliştirdiler. Onlara göre, birçok yetenekli adayın özgeçmişi dikkat çekmiyor ancak canlı iletişimde tutkuları ve potansiyelleri hemen fark ediliyor. Jacob Dubua, "Kağıt üzerindeki bilgiler, bir insanın iletişim becerilerini ve karakterini tam olarak yansıtamaz" diyor.

Fika Jobs, piyasadaki diğer rakiplerinden farklı olarak, sadece işveren için bir filtreleme aracı olmakla kalmayıp, aynı zamanda adayların kendi kişiliklerini sergileyebilecekleri bir alan görevi görüyor. Bunun, özellikle kariyerine yeni başlayan genç uzmanlar ve alan değiştirmek isteyenler için çok faydalı olması bekleniyor.

Özbekistan iş piyasasında da son yıllarda dijital dönüşüm gözlemleniyor. Fika Jobs gibi platformların yaygınlaşması, yerel HR uzmanlarının adayların sadece teknik becerilerini değil, aynı zamanda kurumsal kültüre ne kadar uyum sağladıklarını (cultural fit) başlangıç aşamasında belirlemelerine olanak tanır. Bu da işe alım maliyetlerini ve zamanını önemli ölçüde azaltır.