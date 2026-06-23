Çin Süper Bilgisayar Yarışında Liderliği Ele Geçirdi: LineShine Dünyada Eşsiz

Uluslararası teknoloji dünyasında büyük yankı uyandıran bir olay gerçekleşti: Çin'in yeni LineShine süper bilgisayarı, prestijli Top500 sıralamasında birinci sıraya yerleşerek ABD'nin El Capitan sistemini geride bıraktı. Bu sadece bir hesaplama gücü rekoru değil, aynı zamanda Çin'in Batı yaptırımlarına rağmen teknolojik bağımsızlığını kanıtlaması olarak değerlendiriliyor. Ixbt.com haber veriyor.

Shenzhen şehrindeki Ulusal Süper Bilgisayar Hesaplama Merkezi'ne kurulan LineShine sistemi, Linpack testinde 2,198 ekzaflops performans kaydetti. Bu değerle, insanlık tarihinde FP64 hesaplamalarında 2 ekzaflops sınırını aşan ilk süper bilgisayar oldu. Önemli olan nokta, bu sonucun herhangi bir grafik hızlandırıcı olmadan, sadece merkezi işlemciler yardımıyla elde edilmiş olmasıdır.

Ulusal Teknoloji Zaferi

LineShine sisteminin temeli, Çin'de geliştirilen Armv9 mimarisine dayalı LX2 işlemcilerden oluşuyor. Her işlemci 304 hesaplama çekirdeğine sahip ve 1,55 GHz frekansta çalışıyor. Toplamda sistem yaklaşık 13,8 milyon çekirdek içeriyor. ixbt.com verilerine göre, bu kompleks LingQi adlı yüksek hızlı bir iç ağ ve her işlemci için 4 TB/s bant genişliğine sahip HBM bellek ile donatılmış.

Ayrıca, her hesaplama düğümü ek olarak 256 GB DDR5 bellek ile desteklenmiş. Bu devasa gücü sürdürmek için sistem 42,2 MW enerji tüketiyor. LineShine sadece geleneksel Top500'de değil, bilimsel ve mühendislik görevleri için daha kritik kabul edilen HPCG sıralamasında da liderliği ele geçirdi.

Yapay Zeka ve Bilimsel Yaklaşım

Şunu belirtmek gerekir ki, LineShine yapay zeka (AI) ile ilgili görevlerde ABD'nin El Capitan, Frontier ve Aurora gibi rakiplerinin biraz gerisinde kalıyor. HPL-MxP testinde Çinli sistem 7,92 ekzaflops sonuç verdi. Bunun nedeni sistemin mimarisinde yatıyor; sistem AMD Instinct veya Intel Ponte Vecchio gibi özel AI hızlandırıcılara değil, klasik işlemci tabanlı hesaplamalara dayanıyor.

Üreticiler temel odağı bilimsel modelleme, karmaşık mühendislik hesaplamaları ve yüksek performanslı temel araştırmalara yönelttiler. Bu yaklaşım, LineShine sistemini saf bilimsel amaçlar için en mükemmel araç haline getiriyor.

LineShine sisteminin başarısı, ABD tarafından getirilen ihracat kısıtlamaları koşullarında Çin'in kendi teknolojik tabanını bağımsız olarak geliştirebileceğini kanıtladı. Uzmanlara göre bu başarı, küresel süper bilgisayar pazarındaki güç dengesini değiştirerek gelecekte daha güçlü ve enerji tasarruflu sistemlerin yaratılmasına ön ayak olacaktır.