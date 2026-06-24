SpaceXAI, AI projeleri için dünyanın en büyük su arıtma tesisini inşa ediyor

·27·Teknoloji
SpaceXAI, AI projeleri için dünyanın en büyük su arıtma tesisini inşa ediyor

Elon Musk yönetimindeki SpaceXAI şirketi, Memphis şehrinde (ABD) durdurulan devasa bir altyapı projesini yeniden canlandıracağını duyurdu. Dünyanın en büyük atık su geri kazanım tesisi, yapay zeka projelerinin ve veri merkezlerinin (data center) ihtiyaçlarını karşılamaya hizmet edecek. Bu bilgiyi Ixbt.com aktarıyor. .

Projenin toplam maliyetinin yaklaşık 80 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. İlk olarak Şubat 2025'te duyurulan bu istasyon, türünün en büyük su arıtma tesisi olarak kabul ediliyor. Projenin temel amacı, şirketin yüksek performanslı hesaplama merkezlerini kesintisiz su ile beslemek ve yerel su kaynakları üzerindeki yükü azaltmaktır.

Hesaplamalara göre, bu tesis günde 49,2 milyon litreye kadar atık suyu geri dönüştürme kapasitesine sahip olacak. En önemlisi, arıtılmış suyun bir kısmı Memphis şehrinin kentsel altyapısına geri verilecek. Bu da bölgedeki genel su tedarik sistemi üzerindeki baskının önemli ölçüde hafifletilmesine yardımcı olacak.

İnşaatın durdurulması ve yeni strateji

Tesisin inşaatı Eylül 2025'te başlamıştı, ancak kısa bir süre sonra, aynı yılın Nisan ayında çalışmalar geçici olarak donduruldu. Buna, şirket içi kaynakların yeniden dağıtımı ve olası bir IPO (halka arz) sürecine hazırlık neden oldu. O dönemde temel odak, veri merkezlerinin hesaplama kapasitelerini genişletmeye yöneltildi.

Ancak Şubat 2026'ya gelindiğinde, şirket yönetimi stratejisini yeniden gözden geçirdi ve temel altyapı tesislerini tamamlamaya odaklanacağını bildirdi. Memphis Belediye Başkanı ve belediye hizmetleri temsilcileriyle yapılan görüşmelerin ardından, inşaatın devam ettirilmesi konusunda nihai karar verildi.

Plana göre, ana çalışmalar 2027'nin ilk çeyreğinde yeniden başlamalı. Ancak şirket CEO'su Elon Musk, süreçlerin beklenenden daha hızlı, yani 2026'nın dördüncü çeyreğinde bile başlayabileceğini belirtti.

SpaceX ve xAI birleşmesi

Bu proje, SpaceX'in yapısal değişiklikleri çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Şubat 2026'da SpaceX, yapay zeka odaklı xAI girişimini tamamen satın aldı. Sonuç olarak xAI, bağımsız bir şirket olarak sona erdi ve SpaceX bünyesinde özel bir yapay zeka birimi olarak SpaceXAI markası altında yeniden yapılandırıldı.

Yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesi ve devasa sinir ağlarının eğitilmesi, çok büyük miktarda enerji ve soğutma sistemleri için su kaynakları gerektiriyor. SpaceXAI tarafından inşa edilen bu dev arıtma tesisi, sadece teknoloji devinin çevresel sorumluluğunu göstermekle kalmıyor, aynı zamanda gelecekte AI altyapısının sürdürülebilir gelişiminde önemli bir örnek teşkil ediyor.

SpaceXAIElon MuskYapay ZekaData CenterAltyapı
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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