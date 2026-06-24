Xiaomi İlk NAS Veri Depolama Ünitesini Tanıttı: Fiyatlar ve Özellikler

·50·Teknoloji
Xiaomi İlk NAS Veri Depolama Ünitesini Tanıttı: Fiyatlar ve Özellikler

Çinli teknoloji devi Xiaomi, ekosistemindeki önemli bir boşluğu doldurarak şirket tarihinin ilk ağ tabanlı veri depolama ünitesi olan Xiaomi Smart Storage cihazını resmen duyurdu. Şirket yöneticisi Lu Weibing, bu yeniliği marka ekosisteminin yeni ve stratejik bir üyesi olarak tanıttı. Cihaz, ev ortamında kişisel bir bulut sistemi oluşturmaya ve tüm cihazlardaki verileri merkezi olarak saklamaya olanak tanıyor. Ixbt.com haber veriyor.

Şu anda Xiaomi Mall ve Xiaomi Youpin kitlesel fonlama platformalarında bu cihaz için ön sipariş süreci başladı. Xiaomi Smart Storage, kullanıcılara yalnızca büyük hacimli dosyaları saklama sözü vermiyor, aynı zamanda şirketin diğer akıllı cihazlarıyla sorunsuz entegrasyon vaat ediyor. Bunun, özellikle yüksek miktarda fotoğraf ve video içeriği üreten kullanıcılar için kullanışlı bir çözüm olması bekleniyor.

Teknik Özellikler ve Kapasite

Yeni NAS cihazı, farklı ihtiyaçlar için birkaç farklı modifikasyonda sunuluyor. Ixbt.com verilerine göre, cihazın fiyatları bellek kapasitesine bağlı olarak şu şekilde belirlenmiş:

  • 4 TB kapasiteli versiyon — 340 dolar;
  • 8 TB kapasiteli versiyon — 425 dolar;
  • 16 TB kapasiteli versiyon — 690 dolar.
Cihazın temel avantajlarından biri, evrensel formatları desteklemesidir. Bildirildiğine göre, Xiaomi Smart Storage 2,5 inç ve 3,5 inç SATA sabit disklerini (HDD) kabul edebiliyor. Bu, kullanıcılara gelecekte belleği bağımsız olarak güncelleme veya genişletme imkanı tanıyor.

Çapraz Platform Entegrasyonu

Xiaomi, yeni ürününü tüm popüler işletim sistemleriyle uyumlu hale getirdi. Cihaz; Android, iOS, Windows, macOS ve hatta Linux sistemlerinde çalışan cihazlarla tam entegre oluyor. Bu da ev ağındaki iPhone, MacBook veya Windows bilgisayarlardan dosyalara aynı hızda erişimi sağlıyor.

Analistler, bu ürünün piyasaya çıkışının Xiaomi 15 Ultra (bazı kaynaklarda 17 Ultra olarak belirtilen) amiral gemisi akıllı telefonun tanıtımıyla aynı zamana denk geldiğini belirtiyor. Bu strateji, kullanıcıların yüksek kaliteli 8K videoları ve RAW formatındaki fotoğrafları doğrudan ev depolama ünitesine yüklemelerine olanak tanımayı amaçlıyor.

Xiaomi ürünlerinin popülerliği göz önüne alındığında, Xiaomi Smart Storage, özellikle yabancı bulut servislerine (örneğin Google Drive veya iCloud) aylık abonelik ücreti ödemek istemeyen kullanıcılar için harika bir alternatif olabilir. Cihazın küresel pazara çıkış tarihi henüz açıklanmasa da, teknik özelliklerinin rakiplerinden geri kalmadığı görülüyor.

XiaomiNASSmart StorageTeknolojiGadget
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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