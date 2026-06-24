Samsung Galaxy S26 FE global versiyonu Geekbench testinde görüldü: sonuçlar beklenenden düşük

·41·Teknoloji
Samsung Galaxy S26 FE global versiyonu Geekbench testinde görüldü: sonuçlar beklenenden düşük

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, gelecek Galaxy S26 FE akıllı telefonu üzerinde çalışıyor. Cihazın küresel pazar için tasarlanan versiyonu, Geekbench performans testleri veri tabanında ortaya çıktı. SM-S741B indeksine sahip olan bu modelin test sonuçları, göstergelerin önceki tahminlerden biraz daha düşük olması nedeniyle teknoloji meraklıları arasında çeşitli tartışmalara yol açtı. Bu bilgiyi Ixbt.com aktardı.

ixbt.com verilerine göre, yeni Galaxy S26 FE cihazı Samsung'un kendi ürünü olan Exynos 2500 (S5E9955) yongası ile donatılmış. Test sürecinde akıllı telefon, 8 GB RAM ve Android 17 işletim sistemi tabanlı One UI 9 arayüzü ile çalıştı. Geekbench 6.7.1 platformunda gerçekleştirilen testlerde, global versiyon tek çekirdek modunda 2104 puan, çok çekirdek modunda ise 7148 puan toplamayı başardı.

Bölgesel farklar ve performans analizi

İlginç olan şu ki, bu modelin Güney Kore iç pazarı için tasarlanan varyantı daha yüksek sonuçlar kaydetmişti. Bilgilere göre, Kore versiyonu tek çekirdek testinde 2255 puan, çok çekirdek modunda ise 7450 puan topladı. Bu durum, küresel pazara çıkacak akıllı telefonların gücünün biraz kısıtlanmış olabileceğine işaret ediyor.

Ayrıca, bu yılın nisan ayında gerçekleştirilen ilk testlerde, söz konusu yonga daha da yüksek olan sırasıyla 2426 ve 8004 puanlık sonuçlar göstermişti. Uzmanlara göre, mevcut düşüş, yazılımın henüz tam olarak optimize edilmemesi veya enerji verimliliğini artırmak amacıyla frekansların düşürülmesi ile ilgili olabilir.

Özbekistan akıllı telefon pazarında Samsung Fan Edition (FE) serisi, her zaman uygun fiyatı ve amiral gemilerine yakın özellikleriyle öne çıkmaktadır. Galaxy S26 FE modelinin global versiyonunun bölgemize de gelmesi bekleniyor. Ancak, Exynos 2500 yongasının gücü günlük görevler için yeterli olsa da, ağır oyunlarda ve karmaşık grafik işlerinde nasıl performans göstereceği şu an için soru işareti.

Samsung şirketi henüz bu cihazın kesin teknik özelliklerini resmi olarak açıklamadı. Galaxy S26 FE modelinin resmi tanıtımının 2026 yılının ikinci yarısında yapılması bekleniyor. O zamana kadar şirketin yazılımı geliştirerek performans göstergelerini iyileştirmesi muhtemeldir.

SamsungGalaxy S26 FEExynos 2500GeekbenchTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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