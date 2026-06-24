Jeff Bezos Destekli Slate Auto Uygun Fiyatlı Elektrikli Aracını Tanıttı

·28·Teknoloji
Jeff Bezos Destekli Slate Auto Uygun Fiyatlı Elektrikli Aracını Tanıttı

Elektrikli araç pazarı her geçen gün genişlerken, milyarder Jeff Bezos tarafından finanse edilen Slate Auto girişimi devrim niteliğindeki yeniliğini duyurdu. Şirket, ilk elektrikli pikabının başlangıç fiyatını 24.950 dolar olarak belirledi. Bu rakam, ABD'deki ortalama yeni otomobil fiyatının yaklaşık yarısı olup, bu adımın elektrikli araç segmentinde gerçek bir fiyat savaşını başlatması bekleniyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Slate Auto tarafından tanıtılan bu model sadece fiyatıyla değil, aynı zamanda iyileştirilmiş teknik özellikleriyle de dikkat çekiyor. Başlangıçta baz modelin tek şarjla kat edeceği mesafe 150 mil (yaklaşık 241 km) olarak tahmin ediliyordu, ancak son verilere göre bu rakam 205 mile (330 km) çıkarıldı. ixbt.com haberine göre şirket, Çarşamba gününden itibaren yeni otomobil için ön siparişleri almaya başladı.

Transformasyon ve Sadelik İlkesi

Slate Auto otomobili, son derece basit ve değiştirilebilir yapısıyla öne çıkıyor. Araç başlangıçta iki kişilik bir pikap olarak sunuluyor, ancak kolayca beş kişilik bir SUV haline getirilebiliyor. Bu dönüştürülmüş versiyonun fiyatı 29.950 dolardan başlıyor. Önemli olan nokta, araç sahiplerinin bu değişiklikleri özel talimatlar yardımıyla bağımsız olarak gerçekleştirebilecek olmasıdır.

Maliyetleri maksimum düzeyde düşürmek amacıyla üretici bir dizi sıra dışı karar aldı. Örneğin, araçta geleneksel bir bilgi-eğlence sistemi bulunmuyor ve camlar mekanik yöntemle (elle) kaldırılıyor. Ayrıca, fabrikadaki boyama işlemi de kaldırıldı; tüm araçlar aynı gri kompozit malzemede teslim ediliyor. Müşteriler, tercihlerine göre araç üzerine farklı renklerde kaplamalar (wrap) sipariş edebilecekler.

Rekabet ve Pazar Stratejisi

Şu anda uygun fiyatlı elektrikli araç segmentinde rekabet çok güçlü değil. Slate Auto ürünü, Chevrolet Bolt (29.000 dolar) ve Nissan Leaf (32.000 dolar) gibi modellere ana rakip olacak. Ford şirketi de 2027 yılına kadar 30.000 dolarlık bir elektrikli pikap çıkarmayı planlıyor, ancak Slate Auto pazarın bu kısmını şimdiden ele geçirmeye başladı.

Şirket, geleneksel bayi merkezlerinden vazgeçerek Tesla, Rivian ve Lucid Motors gibi doğrudan tüketiciye satış modelini seçti. TechCrunch verilerine göre, Slate Auto'nun ikinci el araç ticareti yapan dev Carvana ile iş birliği yapması bekleniyor. Bu durum, uygun fiyatlı elektrikli araçların geniş kitlelere ulaştırılmasında önemli bir lojistik avantaj sağlayacaktır.

Slate Auto, Ford Model T veya Volkswagen Beetle gibi efsanevi, popüler ve ekonomik bir ulaşım aracı yaratmayı hedefliyor. 25.000 dolarlık hedef uzun süredir amaçlanıyordu ve artık bu bir gerçekliğe dönüştü. Özbekistan gibi gelişmekte olan pazarlar için de bu tür ucuz ve basit elektrikli araçların gelecekte yaygınlaşma olasılığı yüksek, çünkü karmaşık elektronik sistemlerden uzak olmaları ve kolay servis imkanları ile öne çıkıyorlar.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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