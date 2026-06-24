Amazon'a ait Zoox sürücüsüz robotaksisini güncelliyor

·39·Teknoloji
Amazon'a ait Zoox sürücüsüz robotaksisini güncelliyor

Amazon bünyesindeki Zoox şirketi, özel olarak tasarlanmış robotaksisini önemli ölçüde geliştirdi. Bu güncellemeler sadece dış görünüşü iyileştirmekle kalmayıp, bu yılın sonunda planlanan ticari hizmetin başlatılmasından önce yolcu konforunu ve güvenliğini sağlamayı amaçlıyor. ixbt.com'un bildirdiğine göre şirket, kullanıcı geri bildirimlerine dayanarak aracın iç ve dış tasarımında bir dizi değişiklik yaptı. Techcrunch.com haberi veriyor.

Zoox robotaksisinin temel teknik özellikleri değişmedi. Küp şeklindeki bu elektrikli araçta hala direksiyon simidi ve geleneksel kontrol elemanları bulunmuyor. Araç, çevreyi tam olarak algılamayı sağlayan 40 kamera, radar, lidar ve kızılötesi sensörlerle donatılmıştır. Ayrıca, saatte 120 kilometre (75 mil) hıza ulaşabiliyor ve dört yolcu kapasitesine sahip.

İç mekanda konfor ve ergonomi

Şirket mühendisleri, yolcular için daha rahat bir ortam yaratmak amacıyla koltuklara ve baş desteklerine ek yumuşak kaplamalar ve ergonomik kavisler ekledi. İç dekorasyonda açık renk paleti kullanıldı: koltuklar fıstık yeşili, zemin ve detaylar ise taş grisi rengine büründü. Zoox temsilcilerine göre, bu renk uyumu sakinleştirici bir ortam yaratırken, yolcuların akıllı telefonları gibi kişisel eşyalarını kolayca bulmalarına yardımcı oluyor.

Ayrıca, kabindeki teknik detaylar da göz ardı edilmedi. Akıllı telefon şarj paneline, telefonların kaymaması için özel kanallar eklendi, bardak tutucular genişletildi ve dokunmatik ekran daha görünür hale getirildi. Bu tür küçük ama önemli değişiklikler, robotaksiyi her gün kullanan binlerce yolcu için hizmet kalitesini artırmaya hizmet edecek.

Güvenlik ve dış iletişim sistemi

Aracın dış kısmında da önemli güncellemeler yapıldı. Görüşü iyileştirmek için çift taraflı reflektörler başka bir konuma taşındı. En dikkat çekici nokta ise, kapı arayüzüne yeni bir dinamik ve mikrofon eklenmiş olmasıdır. Bu sistem; yolcular, diğer trafik katılımcıları ve Zoox destek hizmeti arasında çift yönlü sesli iletişim sağlar.

Zoox Endüstriyel Tasarım Direktörü Chris Stoffel, güncellenen iç mekan tasarımının, modern hafif araçlarda olduğu gibi yolcunun dikkatini gereksiz yere dağıtmadığını belirtti. Amaç, yolcuya yolculuk boyunca maksimum düzeyde dinlenme imkanı sunmaktır. Bu güncellemelerin, Zoox deneyimini günümüzde mevcut olan diğer tüm ulaşım hizmetlerinden ayırması bekleniyor.

Zoox şu anda sürücüsüz taksilerini ABD'nin birkaç şehrinde test ediyor. Eğer tüm planlar başarıyla uygulanırsa, bu fütüristik araçlar önümüzdeki aylarda resmi olarak yolculara hizmet vermeye başlayacak. Bu da şehir içi ulaşım sisteminde yeni bir dönemi başlatabilir.

ZooxAmazonRobotaksiTeknolojiElektrikli Araç
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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