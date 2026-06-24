OpenAI ilk işlemcisini tanıttı: Broadcom iş birliğiyle Jalapeño geliştirildi

·24·Teknoloji
OpenAI ilk işlemcisini tanıttı: Broadcom iş birliğiyle Jalapeño geliştirildi

Yapay zeka dünyasının lideri olarak kabul edilen OpenAI, ilk özel çipini resmen duyurdu. Broadcom ile iş birliği içinde geliştirilen bu yeni işlemciye Jalapeño adı verildi. Bu adım, şirketin NVIDIA grafik işlemcilerine olan güçlü bağımlılığını azaltma ve sistemlerinin verimliliğini artırma yolundaki stratejik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Jalapeño çipi, özellikle OpenAI sistemlerinin kendine özgü ihtiyaçları için özel olarak tasarlandı. İlginç olan ise, işlemcinin geliştirilme sürecinde şirketin kendi yapay zeka modellerinden de faydalanılmış olmasıdır. Çip şu an test aşamasında olsa da, ilk sonuçlar enerji tüketimi ve performans oranı açısından piyasadaki mevcut alternatiflerden önemli ölçüde üstün olduğunu gösteriyor.

Inference süreci için özel çözüm

Yeni işlemci temel olarak "inference" (çıkarım) süreçleri, yani kullanıcı isteklerine yanıt olarak hazır modelleri çalıştırmak için tasarlandı. OpenAI başkanı Greg Brockman, şirketin podcast'inde, iş yüklerini (workload) çok iyi tanıdıklarını ve özellikle yeterince hizmet verilmeyen alanları hızlandırmaya odaklandıklarını belirtti.

Bilgilere göre Jalapeño, gerçek zamanlı kod yazma modellerinin kullanımında çok düşük maliyet sağlıyor. Model eğitimi (pre-training) gibi ağır görevler hala NVIDIA donanımlarında kalsa da, inference maliyetlerindeki küçük bir azalma bile şirketin finansal istikrarına olumlu etki edecektir.

Teknolojik bağımsızlığa doğru bir adım

OpenAI, bu hamlesiyle Google ve Amazon gibi devlerin arasına katıldı. Bu şirketler de makine öğrenimi süreçlerini hızlandırmak için kendi özel "AI accelerator" çiplerini geliştirmişti. Bu gelişme, gelecekte ChatGPT ve diğer hizmetlerin daha hızlı ve daha kararlı çalışması anlamına gelebilir.

Şirket yaptığı açıklamada, sadece modeller oluşturmakla sınırlı kalmayıp, bunların altındaki tüm altyapıyı —çip mimarisinden bellek sistemlerine ve ağ teknolojilerine kadar— optimize ettiğini bildirdi. Bu kapsamlı yaklaşım, modelleri sadece daha hızlı değil, aynı zamanda kullanıcılar için daha uygun maliyetli hale getirmeye hizmet ediyor.

ixbt.com verilerine göre OpenAI, şu anda Codex gibi ajan tabanlı ürünleri ve bunları destekleyen veri merkezlerini de aktif olarak geliştiriyor. Kendi çiplerine sahip olmak, şirkete yazılım ve donanımı aynı hedef doğrultusunda mükemmel şekilde birleştirme imkanı tanıyor.

OpenAIJalapeñoBroadcomYapay ZekaChip
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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