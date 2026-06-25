Rusya'nın yenilenmiş SJ-100 uçağının testleri son aşamaya geldi

·9·Teknoloji
Rusya'nın yenilenmiş SJ-100 uçağının testleri son aşamaya geldi

Rusya havacılık endüstrisinin en önemli projelerinden biri olan ve tamamen yerli parçalarla üretilen SJ-100 yolcu uçağının test programı son aşamaya geldi. Hava aracının sertifikasyon süreçlerinin bu yılın sonbahar aylarında tamamlanması bekleniyor. Bu bilgiyi "Yakovlev" şirketinin SJ-100 programı baş tasarımcısı Kirill Kuznetsov paylaştı. Ixbt.com haberi veriyor.

TASS ajansının haberine göre, uçağın tam olarak hizmete alınması ve tüm gerekli belgelerin düzenlenmesi çalışmaları belirlenen takvim doğrultusunda ilerliyor. Uzmanlar, hava aracının 2026 sonbaharına kadar tüm teknik inceleme ve testlerden geçerek uçuş izni veren sertifikayı almasının planlandığını belirtiyor. Bu, Rusya sivil havacılığı için ithalat ikamesi stratejisinde dev bir adımdır.

Test hacmi ve teknik durum

Bugüne kadar SJ-100 uçağının uçuş testleri programının yaklaşık yüzde 80'i tamamlandı. Proje kapsamında toplam 400'e yakın uçuş gerçekleştirildi ve bunların 200'ü doğrudan sertifikasyon süreciyle ilgili karmaşık testlerdi. Bu göstergeler, uçağın teknik güvenilirliğinin ve uluslararası güvenlik standartlarına uygunluğunun doğrulanmasında kritik öneme sahiptir.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yakın zamanda Jukovskiy şehrindeki M.M. Gromov Uçuş Araştırma Enstitüsü'ne yaptığı ziyaret sırasında bu yeni nesil uçakları inceledi. Gösterim sırasında SJ-100 ile birlikte Il-114-300 ve MS-21 gibi gelecek vaat eden projeler hakkında da bilgi verildi. Bu modellerin Rusya uçak filosunun modernizasyonunda temel dayanak olması bekleniyor.

Bölgesel havacılık için önemi

SJ-100 projesinin başarısı sadece Rusya için değil, Özbekistan dahil olmak üzere Orta Asya havacılık pazarı için de ilgi çekici olabilir. Bölgesel uçuşlar için tasarlanan bu tip uçaklar, düşük işletme maliyetleri ve kısa mesafeli uçuşlara uygunluklarıyla öne çıkıyor. Eğer uçak tüm testleri başarıyla geçerse, gelecekte komşu ülkelerle hava ulaşımını genişletmek için yeni fırsatlar doğabilir.

Proje baş tasarımcısı Kirill Kuznetsov'a göre, motorlar ve uçuş elektroniği dahil olmak üzere uçağın tüm sistemleri yerli üreticiler tarafından geliştirildi. Bu durum, dış yaptırımlar altında havacılık endüstrisinin istikrarını sağlamaya hizmet ediyor. Şu anda mühendisler ve pilotlar, kalan yüzde 20'lik test çalışmalarını hızla tamamlamak için çalışıyor.

Hatırlatalım, SJ-100, önceki Sukhoi Superjet 100 modelinin geliştirilmiş ve yabancı parçalardan arındırılmış versiyonudur. Başarılı uçuşları, Rusya havacılık endüstrisinin teknolojik bağımsızlığının kanıtlanmasında önemli bir gösterge olacaktır.

HavacılıkSJ-100TeknolojiUçakRusya
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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