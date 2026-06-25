Rusya'nın Tamamen Yerlileştirilmiş SJ-100 Uçağı 2027'de Sertifika Alacak

Rusya havacılık endüstrisi, en önemli projelerinden biri olan, tamamen yerli parçalarla monte edilen kısa mesafe yolcu uçağı SJ-100 (Superjet) için sertifikasyon tarihini açıkladı. Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Anton Alihanov'a göre, yenilenmiş uçağın 2027 yılının ilk çeyreğinde tüm gerekli izinlere sahip olması bekleniyor. Bu proje, Rusya sivil havacılığının yabancı teknolojilere olan bağımlılığını azaltma yolunda stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Ixbt.com haber veriyor.

Şu anda uçağın test süreçleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Bakan, yolcu uçağının belirlenen uçuş programının yüzde 80'inden fazlasını başarıyla tamamladığını belirtti. Uzmanlar, uçuş testlerini bu yılın sonuna kadar tamamen bitirmeyi planlıyor. Bu durum, projenin teknik kısmının neredeyse hazır olduğunu gösteriyor.

Teknik Testler ve Sertifikasyon Süreci

Uçuş programı tamamlandığında, toplanan tüm teknik veriler ve belgeler Rusya Havacılık Ajansı'na (Rosaviatsiya) sunulacak. Daha önce "Yakovlev" şirketinin SJ-100 programı baş tasarımcısı Kirill Kuznesov da bu tarihleri onaylamıştı. Uçaktaki neredeyse tüm sistemlerin yeniden geliştirilmiş veya yerli alternatiflerle değiştirilmiş olması nedeniyle sertifikasyon sürecinin karmaşık geçmesi bekleniyor.

SJ-100 uçağı 100 yolcu kapasiteli olup dar gövdeli yolcu uçakları sınıfına girmektedir. Temel özelliği, Rusya'da üretilen PD-8 motorları ve modern yerli aviyonik sistemlerle donatılmış olmasıdır. Önceki Superjet 100 modellerinde yabancı, özellikle Fransa ile iş birliğiyle geliştirilen motorlar ve Batı elektroniği yaygın olarak kullanılmıştı.

Havayolu Şirketlerine Teslimat Beklentileri

Komsomolsk-na-Amursk'taki fabrikada şu anda birkaç SJ-100 uçağının montaj çalışmaları devam ediyor. Sertifika alındıktan sonra bu uçaklar derhal yerel havayolu şirketlerine teslim edilmeye başlanacak. Bu, Rusya'nın iç hatlardaki uçak filosunu yenilemek ve uluslararası yaptırımlar altında uçuş güvenliğini sağlamak açısından büyük önem taşıyor.

Bölgesel havacılık uzmanlarına göre, SJ-100 gibi uçaklar Özbekistan dahil Orta Asya ülkeleri için de ilgi çekici olabilir. Kısa mesafe uçuşlar için tasarlanmış ekonomik yolcu uçakları, iç turizmin ve bölgeler arası bağlantıların geliştirilmesine yardımcı olacaktır. Ancak, ihracat konularının ancak Rusya'nın iç ihtiyaçları karşılandıktan sonra değerlendirilmesi bekleniyor.

Ixbt.com verilerine göre, projedeki gecikme teknolojik zorluklar ve tüm sistemlerin yeniden tasarlanma gerekliliği ile ilgili. Buna rağmen, 2027 yılı proje için nihai hedef olarak belirlenmiş durumda ve bunun Rusya havacılık endüstrisi için gerçek bir sınav olacağı açık.