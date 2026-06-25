Microsoft Kararını Değiştirdi: Windows 11 İçin 8 GB RAM Yeterli Bulundu

·4·Teknoloji
Microsoft Kararını Değiştirdi: Windows 11 İçin 8 GB RAM Yeterli Bulundu

Microsoft şirketi, Windows 11 işletim sisteminin kararlı çalışması için gerekli teknik gereksinimlere ilişkin resmi tavsiyelerini güncelliyor. Şirket artık günlük görevler için 8 GB RAM'in tamamen yeterli olduğunu kabul ediyor. Bu karar, kullanıcılar ve uzmanlar arasında uzun süredir devam eden tartışmaların ardından alındı. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un bildirdiğine göre teknoloji devi, Surface cihazları seçim kılavuzunda Windows 11 ve Copilot+ AI özellikleri için gereksinimleri net bir şekilde ikiye ayırdı. Buna göre; tarayıcıda gezinme, video izleme, okuma ve ofis uygulamalarını kullanma gibi basit işlemler için 8 GB RAM kapasitesi yeterlidir.

Ancak Microsoft, yapay zeka özelliklerini kapsamlı şekilde kullanmak isteyenler için gereksinimleri yüksek tutmaya devam etti. Copilot+ PC kategorisindeki özellikleri çalıştırmak için bilgisayarın en az 16 GB RAM ve 256 GB SSD diskine sahip olması şart koşuldu. Bu durum, yapay zeka algoritmalarının yüksek kaynak gereksinimiyle açıklanıyor.

Pazarlama ve kullanıcı tepkileri

İlginç olan şu ki, Microsoft daha önce 16 GB RAM'i modern bilgisayarlar için minimum standart olarak tanımlamıştı. Ancak bu açıklama, pazarın büyük bir kısmını hala 8 GB belleğe sahip dizüstü bilgisayarlar oluşturduğu için birçok kullanıcının tepkisine neden oldu. Eleştirilerin ardından şirket, söz konusu makaleyi silmek zorunda kaldı.

Şu anda Microsoft; Surface Laptop 13, Surface Pro 12 ve bazı ticari Surface Laptop modellerini hala 8 GB RAM ile satmaya devam ediyor. Eğer şirket 16 GB'ı zorunlu standart olarak kesin olarak belirleseydi, kendi ürünleri "eskimiş" veya "yetersiz" konumuna düşebilirdi.

Bu haber Özbekistan pazarı için de büyük önem taşıyor. Çünkü ülkedeki mağazalarda satılan dizüstü bilgisayarların çoğu tam olarak 8 GB RAM ile donatılmış durumda. Microsoft'un yeni tavsiyesi, bu cihaz sahiplerinin Windows 11 sisteminde huzurla çalışmasına olanak tanıyor; sadece en yeni yapay zeka özelliklerini kullanırken kısıtlamalar olabilir.

Microsoft, 2026 yılını resmen "Yapay Zekalı Kişisel Bilgisayarlar Yılı" ilan etti. Gelecekte Copilot özelliklerinin daha da genişlemesi bekleniyor, bu da zamanla donanım gereksinimlerini kaçınılmaz olarak artıracaktır. Şimdilik ise sıradan kullanıcıların cihazlarını güncellemek için acele etmelerine gerek yok.

MicrosoftWindows 11CopilotTeknolojiSurface
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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