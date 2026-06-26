Mars Jeolojisi Hakkındaki Görüşler Değişti: Kızıl Gezegende Dev Magma Sistemi Bulundu

Oxford Üniversitesi bilim insanları, Mars gezegeninin geçmişine dair uzun yıllardır süregelen bilimsel görüşleri sorgulatan yeni bir keşif gerçekleştirdi. Nature Astronomy dergisinde yayımlanan araştırma sonuçlarına göre, Kızıl Gezegen'in derinliklerinde Dünya'ya özgü devasa magmatik sistemlerin bulunduğu tespit edildi. Bu keşif, Mars'ı jeolojik açıdan oldukça basit ve "ölü" bir gezegen olarak kabul eden uzmanlar için beklenmedik bir gelişme oldu. Ixbt.com haberi veriyor.

Uzun süre boyunca Mars, "durgun kabuklu" gezegenler sınıfına dahil edilmişti. Dünya'nın aksine, Mars litosferi hareketli tektonik plakalara bölünmemiştir. Dünya'da tam olarak tektonik süreçler, kayaçların döngüsünü, volkanik aktiviteyi ve kıtaların oluşumunu sağlar. Bu nedenle bilim insanları, Mars'ın iç yapısının oldukça basit olduğunu varsaymıştı, ancak yeni analizler bu teoriyi çürütüyor.

Araştırmacılar, sonuçlarını NASA'nın InSight görevi tarafından toplanan verilere dayandırdılar. Söz konusu cihaz, Mars'taki sarsıntıları ve meteorit çarpmalarını kaydeden ultra hassas bir sismometre kullandı. Bilim insanlarının dikkatini, yüzeyin yaklaşık 24 kilometre derinliğinde yer alan ve kökeni şimdiye kadar bilinmeyen gizemli bir tabaka çekti.

Beklenmedik Jeolojik Karmaşıklık

Termodinamik modelleme ve istatistiksel analizler yardımıyla bilim insanları, Mars kayaçlarının bileşimini sismik dalgaların geçiş hızıyla karşılaştırdılar. Elde edilen verilere göre, bu sınırın altında demir ve magnezyum açısından zengin kayaçlar, üstte ise silisyum miktarı yüksek olan daha hafif kayaçlar yer alıyor. Böyle bir tabakalaşma, ancak uzun süren karmaşık magmatik süreçler sonucunda ortaya çıkabilir.

Yazarlara göre, bu yapı devasa yeraltı magma rezervuarlarının soğumasıyla oluştu. Magma soğurken ağır mineraller aşağı çökmüş, daha hafif eriyikler ise yukarı yükselmiştir. Dünya'da da benzer süreçler büyük magmatik sistemlerde meydana gelir ve kıtasal kabuğun oluşumunda önemli rol oynar. Bu durum, Mars'ın jeolojik evriminin sandığımızdan daha yakın olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar, bu tabakanın Mars'ın kuzey yarım küresi altında yüzlerce, hatta binlerce kilometre boyunca uzanmış olabileceğini tahmin ediyor. Eğer bu bilgi doğrulanırsa, konu tekil volkanik ocaklardan değil, bütüncül ve geniş kapsamlı bir magmatik sistemden ibaret olacak. Bu keşif, tektonik plaka hareketleri olmayan gezegenlerde bile karmaşık jeolojik süreçlerin gelişebileceğini kanıtlıyor.

Yaşam İçin Yeni Olanaklar

Bu gelişme sadece jeoloji için değil, astrobiyoloji için de büyük önem taşıyor. Dünya tipi tektonik, yaşamın ortaya çıkması için gerekli ortamı yaratmanın tek şartı olmayabilir. Eğer Mars gibi gezegenlerde de karmaşık iç süreçler gerçekleşmişse, evrende yaşam için uygun koşullara sahip gezegenlerin sayısı tahmin ettiğimizden çok daha fazla olabilir.

ixbt.com verilerine göre, bu araştırma Mars'ın sadece geçmişini değil, aynı zamanda günümüzdeki durumunu da yeniden gözden geçirmeye sevk ediyor. Günümüzde Mars yüzeyi soğuk ve cansız görünse de, derinliklerindeki bu tür yapılar, gezegen tarihi boyunca ısı ve kimyasal element alışverişinin nasıl gerçekleştiğini anlamaya yardımcı oluyor.