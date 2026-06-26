Vivo, 7200 mAh Kapasiteli ve IP69 Korumalı Yeni Y6a Akıllı Telefonu Tanıttı

·1·Teknoloji
Vivo, 7200 mAh Kapasiteli ve IP69 Korumalı Yeni Y6a Akıllı Telefonu Tanıttı

Akıllı telefon pazarında yüksek kapasiteli bataryalara ve dayanıklı gövdelere olan talebin arttığı bir dönemde, Vivo yeni uygun fiyatlı ve dayanıklı modelini sergiledi. Vivo Y6a olarak adlandırılan bu cihaz, kullanıcıların dikkatini sadece devasa kapasiteli bataryasıyla değil, aynı zamanda en yüksek koruma standartlarıyla da çekiyor. Bunu Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, yeni akıllı telefonun temel özelliği 7200 mAh kapasiteli bataryasıdır. Bu değer, cihazın aktif modda birkaç gün boyunca çalışmasını sağlar. Ayrıca gadget, 44 W gücünde hızlı kablolu şarj teknolojisini destekliyor, ancak kablosuz şarj özelliği bulunmuyor.

Dayanıklı Gövde ve Yüksek Koruma Seviyesi

Vivo Y6a ekstrem koşullarda çalışmak üzere tasarlanmış olup IP68 ve IP69 koruma standartlarına sahiptir. Bu, akıllı telefonun sadece suya batmaya değil, aynı zamanda yüksek basınçlı sıcak su akışına da dayanabileceği anlamına gelir. Üretici ayrıca, cihazın darbelere ve yüksekten düşmelere karşı dayanıklılığının artırıldığını özellikle vurguluyor.

Cihazın teknik özelliklerine değinecek olursak, 6,75 inç IPS ekranla donatılmıştır. Ekran çözünürlüğü 1570 × 720 piksel olsa da, yenileme hızı 120 Hz'dir ve bu da görüntünün akıcı hareket etmesini sağlar. Bu parametreler, özellikle açık havada ve aktif bir yaşam tarzında kullanım için kolaylık sağlar.

Performans ve Kamera Özellikleri

Akıllı telefonun içinde 5G ağını destekleyen Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 chipseti yer alıyor. Bu platform, günlük görevleri yerine getirmek ve sosyal ağları kullanmak için yeterli güce sahiptir. Bellek konusunda Vivo tasarrufa gitmemiş: cihaz 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip tek bir konfigürasyonla satışa sunulacak.

Kamera konusunda Vivo Y6a ortalama değerler sergiliyor. Ana kamera 50 megapiksellik bir sensöre sahip olup geniş açılı veya telefoto lenslerle desteklenmemiştir. Ön kısımda ise 8 megapiksellik bir selfie kamerası yer alıyor. Bu yaklaşım, akıllı telefonun fiyatının uygun seviyede tutulmasına hizmet etmiştir.

Şu anda Vivo Y6a akıllı telefonun fiyatı 295 dolar olarak belirlenmiş durumda. Özbekistan pazarında bu fiyat segmentinde rekabet güçlü olsa da, 7200 mAh batarya ve IP69 koruması gibi nadir özellikler, onu gezginler, inşaatçılar ve uzun süre güç kaynağından uzak kalacak kullanıcılar için cazip bir seçenek haline getirebilir.

VivoAkıllı TelefonTeknolojiBataryaSnapdragon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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