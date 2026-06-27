ABD Hükümeti Anthropic'in Mythos 5 Modeline Getirilen Yasakı Kaldırdı

·19·Teknoloji
ABD Hükümeti Anthropic'in Mythos 5 Modeline Getirilen Yasakı Kaldırdı

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Anthropic tarafından geliştirilen ve siber güvenliğe odaklanan Mythos 5 yapay zeka modelinin kullanımına getirilen kısıtlamaların gevşetilmesine karar verdi. İki hafta önce güvenlik gerekçeleriyle piyasadan çekilen bu güçlü teknoloji, artık 100'den fazla devlet kurumu ve stratejik öneme sahip şirket için yeniden kullanıma sunuluyor. Bu karar, ABD'nin kritik altyapılarını siber saldırılardan koruma kapasitesini artırma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Semafor ve Reuters'ın haberine göre, yeni talimat sadece Amerikan şirketlerine değil, aynı zamanda bu kuruluşlarda faaliyet gösteren yabancı çalışanlara da modelin kullanım hakkını tanıyor. Önceki yasak, Anthropic bünyesinde çalışan ABD vatandaşı olmayan uzmanların bile modele erişimini engellemişti. Bu durum, şirketin iç işleyişine ve uluslararası iş birliklerine ciddi bir engel teşkil ediyordu.

Güvenlik önlemleri ve yeniden tesis edilen güven

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Anthropic'in hesaplama teknolojileri direktörü Tom Brown'a gönderdiği mektupta, modelin kullanımı için gerekli tüm güvenlik önlemlerinin alındığını vurguladı. Bakan'a göre, güvenilir ortakların Claude Mythos 5 modelini kullanabilmesi için uygun koruma mekanizmaları kuruldu. Ancak, bu izin şu an için sadece Mythos 5 modelini kapsıyor; Fable 5 versiyonuna yönelik kısıtlamalar ise yürürlükte kalmaya devam ediyor.

Hatırlatmak gerekirse, Mythos 5 ve Fable 5 modelleri, güvenlik araştırmacıları tarafından koruma bariyerlerinin kolayca aşılabilmesinin tespit edilmesinin ardından piyasadan çekilmişti. Hükümet, bu modellerin yanlış ellerde siber saldırılar düzenlemek için bir silaha dönüşmesinden endişe etmişti. Anthropic uzmanları, geçen süre zarfında modelin güvenlik algoritmalarını geliştirmek üzerine çalıştılar.

Anthropic şirketi, X sosyal ağındaki resmi sayfasında hükümetle yapılan iş birliğinin etkili olduğunu duyurdu. Şirketin açıklamasında şöyle deniliyor: “12 Haziran'dan beri ABD hükümeti ile Claude Mythos 5 ve Fable 5 modellerine erişimin geri getirilmesi üzerinde yakından çalışıyoruz. Bugün hükümet, en güçlü siber güvenlik modelimiz olan Mythos 5'i kritik altyapıyı koruyan kuruluşlara sunabileceğimiz bilgisini verdi”.

Küresel teknoloji yarışı ve Özbekistan için önemi

ABD hükümetinin bu kararı, yapay zeka alanındaki küresel yarış ortamında stratejik üstünlüğü koruma isteğini gösteriyor. Siber güvenlik modelleri sadece savunma için değil, aynı zamanda ekonomik istikrar için de belirleyici öneme sahip. Özbekistan gibi dijital dönüşüm sürecindeki ülkeler için bu tür teknolojilerin düzenlenmesi ve kullanım şartları, gelecekteki uluslararası iş birliği formatını belirleyebilir.

Şu anda Anthropic şirketi, Mythos 5 modelini sınırlı sayıdaki kuruluşa sunmaya başladı. Aynı zamanda şirket, Fable 5 modelini de genel kullanıma açmak ve Mythos 5 kullanım imkanlarını daha da genişletmek için hükümetle müzakerelerini sürdürüyor. Bu süreç, yapay zekanın ne kadar güçlü ve aynı zamanda ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha kanıtlıyor.

AnthropicMythos 5Yapay ZekaSiber GüvenlikABD
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Commodore Callback 8020 Retro Akıllı Telefonun Fiyatı Kullanıcı Tepkileri Sonrası DüşürüldüCommodore Callback 8020 Retro Akıllı Telefonun Fiyatı Kullanıcı Tepkileri Sonrası DüşürüldüBugün, 06:57Hollanda'nın ABD'nin Yeni Yaptırımlarına Karşı Tavrı: ASML Risk AltındaHollanda'nın ABD'nin Yeni Yaptırımlarına Karşı Tavrı: ASML Risk AltındaBugün, 06:30Elon Musk Yeni Bir Teknoloji Girişimini Satın Alıyor: Mesh Optical SpaceX bünyesine KatılıyorElon Musk Yeni Bir Teknoloji Girişimini Satın Alıyor: Mesh Optical SpaceX bünyesine KatılıyorBugün, 05:57OpenAI IPO Tarihini 2027'ye Erteleyebilir: Hedef 1 Trilyon DolarOpenAI IPO Tarihini 2027'ye Erteleyebilir: Hedef 1 Trilyon DolarBugün, 05:51NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance GüncellemesiNASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance GüncellemesiBugün, 04:51Kaliforniya, AI Kaynaklı İşten Çıkarmaları İzleyen İlk Sistemi Devreye AldıKaliforniya, AI Kaynaklı İşten Çıkarmaları İzleyen İlk Sistemi Devreye AldıBugün, 04:27
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max maketleri ilk kez canlı videoda gösterildi
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max maketleri ilk kez canlı videoda gösterildi
Otonomi canavarı: 11.000 mAh pilli Honor X80 Pro Max ilk kez tanıtıldı
Otonomi canavarı: 11.000 mAh pilli Honor X80 Pro Max ilk kez tanıtıldı
7900 mAh batarya ve 512 GB depolama: Yeni Honor akıllı telefonu hazır
7900 mAh batarya ve 512 GB depolama: Yeni Honor akıllı telefonu hazır