ABD Hükümeti Anthropic'in Mythos 5 Modeline Getirilen Yasakı Kaldırdı

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Anthropic tarafından geliştirilen ve siber güvenliğe odaklanan Mythos 5 yapay zeka modelinin kullanımına getirilen kısıtlamaların gevşetilmesine karar verdi. İki hafta önce güvenlik gerekçeleriyle piyasadan çekilen bu güçlü teknoloji, artık 100'den fazla devlet kurumu ve stratejik öneme sahip şirket için yeniden kullanıma sunuluyor. Bu karar, ABD'nin kritik altyapılarını siber saldırılardan koruma kapasitesini artırma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Semafor ve Reuters'ın haberine göre, yeni talimat sadece Amerikan şirketlerine değil, aynı zamanda bu kuruluşlarda faaliyet gösteren yabancı çalışanlara da modelin kullanım hakkını tanıyor. Önceki yasak, Anthropic bünyesinde çalışan ABD vatandaşı olmayan uzmanların bile modele erişimini engellemişti. Bu durum, şirketin iç işleyişine ve uluslararası iş birliklerine ciddi bir engel teşkil ediyordu.

Güvenlik önlemleri ve yeniden tesis edilen güven

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Anthropic'in hesaplama teknolojileri direktörü Tom Brown'a gönderdiği mektupta, modelin kullanımı için gerekli tüm güvenlik önlemlerinin alındığını vurguladı. Bakan'a göre, güvenilir ortakların Claude Mythos 5 modelini kullanabilmesi için uygun koruma mekanizmaları kuruldu. Ancak, bu izin şu an için sadece Mythos 5 modelini kapsıyor; Fable 5 versiyonuna yönelik kısıtlamalar ise yürürlükte kalmaya devam ediyor.

Hatırlatmak gerekirse, Mythos 5 ve Fable 5 modelleri, güvenlik araştırmacıları tarafından koruma bariyerlerinin kolayca aşılabilmesinin tespit edilmesinin ardından piyasadan çekilmişti. Hükümet, bu modellerin yanlış ellerde siber saldırılar düzenlemek için bir silaha dönüşmesinden endişe etmişti. Anthropic uzmanları, geçen süre zarfında modelin güvenlik algoritmalarını geliştirmek üzerine çalıştılar.

Anthropic şirketi, X sosyal ağındaki resmi sayfasında hükümetle yapılan iş birliğinin etkili olduğunu duyurdu. Şirketin açıklamasında şöyle deniliyor: “12 Haziran'dan beri ABD hükümeti ile Claude Mythos 5 ve Fable 5 modellerine erişimin geri getirilmesi üzerinde yakından çalışıyoruz. Bugün hükümet, en güçlü siber güvenlik modelimiz olan Mythos 5'i kritik altyapıyı koruyan kuruluşlara sunabileceğimiz bilgisini verdi”.

Küresel teknoloji yarışı ve Özbekistan için önemi

ABD hükümetinin bu kararı, yapay zeka alanındaki küresel yarış ortamında stratejik üstünlüğü koruma isteğini gösteriyor. Siber güvenlik modelleri sadece savunma için değil, aynı zamanda ekonomik istikrar için de belirleyici öneme sahip. Özbekistan gibi dijital dönüşüm sürecindeki ülkeler için bu tür teknolojilerin düzenlenmesi ve kullanım şartları, gelecekteki uluslararası iş birliği formatını belirleyebilir.

Şu anda Anthropic şirketi, Mythos 5 modelini sınırlı sayıdaki kuruluşa sunmaya başladı. Aynı zamanda şirket, Fable 5 modelini de genel kullanıma açmak ve Mythos 5 kullanım imkanlarını daha da genişletmek için hükümetle müzakerelerini sürdürüyor. Bu süreç, yapay zekanın ne kadar güçlü ve aynı zamanda ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha kanıtlıyor.