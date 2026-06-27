Commodore Callback 8020 Retro Akıllı Telefonun Fiyatı Kullanıcı Tepkileri Sonrası Düşürüldü

Retro tarzı cihaz tutkunları için tasarlanan Commodore Callback 8020 akıllı telefon, ilk tanıtımında ciddi eleştirilerle karşılaştı. Kullanıcılar, cihazın mütevazı teknik özellikleri için belirlenen 500 dolarlık fiyatı aşırı yüksek buldu. Bu tepkilerin ardından üretici, fiyat politikasını gözden geçirmeye ve cihazı ucuzlatmaya karar verdi. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre Commodore şirketi, Callback 8020 modelinin fiyatını önemli ölçüde düşürerek çoğu versiyon için 400 dolar olarak belirledi. İlk alıcılar için sunulan ek 50 dolarlık indirimle akıllı telefonu 350 dolara ayırtma imkanı doğdu. Ancak bu indirim, bazı teknik ve bileşen tavizleri karşılığında gerçekleştirildi.

Ucuzlatma Yolundaki Tavizler

Fiyatı düşürmek amacıyla şirket iki temel değişikliğe gitti. Birincisi, cihazın standart paketinden kablolu kulaklıklar çıkarıldı; bunlar artık ayrı bir aksesuar olarak satılacak. İkincisi ve en önemli değişiklik ise cihazın iç kısmında gerçekleşti: Baz modelde yeni bellek modülleri yerine, eski cihazların anakartlarından alınmış ve yenilenmiş (refurbished) bellek chipleri kullanılacak.

Üretici, yeni bellek chiplerinin yalnızca daha pahalı modifikasyonlarda kalacağını özellikle vurguluyor. Daha önce Commodore temsilcileri, yüksek fiyatı cihazın sıfırdan tasarlanması, kasa tasarımı, anakart ve Sailfish OS tabanlı özel işletim sistemi geliştirme maliyetleriyle açıklamıştı. Ayrıca, bellek chipleri piyasasındaki fiyat artışının ve üretim hacminin düşüklüğünün (yüz binlerce değil, on binlerce adet) maliyeti etkilediği belirtildi.

Teknik Özellikler ve Pazar Durumu

Teknik açıdan Commodore Callback 8020, modern standartlara göre alt-orta segmente ait. Cihaz, 3,25 inçlik küçük bir ekran, MediaTek Helio G81 işlemci, 4 GB RAM ve 64 GB SSD ile donatılmış. Tam da bu özelliklerin 500 dolarlık fiyatla kesinlikle uyuşmaması, kullanıcıların temel itiraz noktası olmuştu.

Özbekistan ve bölgesel pazar açısından bakıldığında, 350-400 dolarlık fiyat hala oldukça yüksek kabul ediliyor. Çünkü bu tutarla günümüzde çok daha güçlü iPhone veya Samsung modelleri (ikinci el veya orta segment temsilcileri) satın alınabiliyor. Ancak Callback 8020 kitlesel pazar için değil, nostalji tutkunu olan ve kompakt "kapaklı" tasarımı özleyen dar bir koleksiyoner kitlesi için tasarlanmış.

Sonuç olarak, Commodore markasının bu adımı pazar taleplerine uyum sağlama çabasıdır. Yenilenmiş chipler kullanma deneyimi teknoloji dünyasında nadir görülse de, bunun retro cihazın popülerleşmesine ne kadar yardımcı olacağını zaman gösterecek.