Elon Musk tarafından kurulan SpaceX şirketi, uzay teknolojileri alanında sıradaki önemli adımı attı. Pasifik Okyanusu sularından Shannon gemisi yardımıyla SpaceX'in Starfall adı verilen yeni ve gizemli cihazı çıkarıldı. Dış görünüşü nedeniyle birçok kişinin dikkatini çeken bu cihaz, Long-Beach limanına başarıyla ulaştırıldı. Ixbt.com haber veriyor.

Starfall projesi, SpaceX tarafından geliştirilen disk şeklinde yeniden kullanılabilir bir kapsüldür ve sıra dışı tasarımıyla öne çıkmaktadır. Cihazın çapı 3,1 metre, yüksekliği ise sadece 0,75 metredir. Kamuoyuna sunulan fotoğraflarda, cihazın meraklı gözlerden koruyan özel bir branda ile sarılı olduğu görülmektedir.

Teknik özellikler ve görev amacı

ixbt.com verilerine göre, söz konusu cihaz 23 Haziran 2026 tarihinde Florida'daki SLC-40 sahasından Falcon 9 roket taşıyıcısı yardımıyla yörüngeye fırlatılmıştı. Starfall cihazının alt kısmı, yani ısı kalkanı, karbon fiberden yapılmış olup yüksek sıcaklığa dayanıklı bir malzeme ile kaplanmıştır. Ayrıca bünyesinde iki adet yüksek basınçlı tüp (COPV) ve sıkıştırılmış gazlı yardımcı tüpler bulunmaktadır.

Bu ısı kalkanının ağırlığı yaklaşık 700 kilogramdır. Görev sırasında atmosfere giriş aşamasında ısı kalkanı ve üst plaka birbirinden ayrılır. Bu, SpaceX için uzaydan yük geri getirme sistemini test eden ilk gösterim görevi olarak kabul edilmektedir.

Starfall projesinin temel görevi, yörüngeden Dünya'ya 1000 kilograma kadar faydalı yükü güvenli bir şekilde ulaştırmaktır. SpaceX uzmanları henüz görevin nihai sonuçları ve elde edilen veriler hakkında detaylı bir rapor sunmadı, ancak cihazın tek parça halinde dönmesi başarılı bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu gelişme, Özbekistan gibi uzay araştırmalarına ilgisi artan ülkeler için de önem taşımaktadır. Ucuz ve güvenilir yük taşıma sistemleri, gelecekte uzaydaki bilimsel laboratuvarlardan alınan örneklerin veya üretilen ürünlerin Dünya'ya hızla geri getirilmesine olanak sağlayacaktır. Bunun da özel kozmonotik alanında yeni bir dönemi başlatması beklenmektedir.