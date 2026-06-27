Elon Musk'ın gizemli «uçan daire»si ilk kez uzaydan Dünya'ya döndü

·37·Teknoloji
Elon Musk'ın gizemli «uçan daire»si ilk kez uzaydan Dünya'ya döndü

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX şirketi, uzay teknolojileri alanında sıradaki önemli adımı attı. Pasifik Okyanusu sularından Shannon gemisi yardımıyla SpaceX'in Starfall adı verilen yeni ve gizemli cihazı çıkarıldı. Dış görünüşü nedeniyle birçok kişinin dikkatini çeken bu cihaz, Long-Beach limanına başarıyla ulaştırıldı. Ixbt.com haber veriyor.

Starfall projesi, SpaceX tarafından geliştirilen disk şeklinde yeniden kullanılabilir bir kapsüldür ve sıra dışı tasarımıyla öne çıkmaktadır. Cihazın çapı 3,1 metre, yüksekliği ise sadece 0,75 metredir. Kamuoyuna sunulan fotoğraflarda, cihazın meraklı gözlerden koruyan özel bir branda ile sarılı olduğu görülmektedir.

Teknik özellikler ve görev amacı

ixbt.com verilerine göre, söz konusu cihaz 23 Haziran 2026 tarihinde Florida'daki SLC-40 sahasından Falcon 9 roket taşıyıcısı yardımıyla yörüngeye fırlatılmıştı. Starfall cihazının alt kısmı, yani ısı kalkanı, karbon fiberden yapılmış olup yüksek sıcaklığa dayanıklı bir malzeme ile kaplanmıştır. Ayrıca bünyesinde iki adet yüksek basınçlı tüp (COPV) ve sıkıştırılmış gazlı yardımcı tüpler bulunmaktadır.

Bu ısı kalkanının ağırlığı yaklaşık 700 kilogramdır. Görev sırasında atmosfere giriş aşamasında ısı kalkanı ve üst plaka birbirinden ayrılır. Bu, SpaceX için uzaydan yük geri getirme sistemini test eden ilk gösterim görevi olarak kabul edilmektedir.

Starfall projesinin temel görevi, yörüngeden Dünya'ya 1000 kilograma kadar faydalı yükü güvenli bir şekilde ulaştırmaktır. SpaceX uzmanları henüz görevin nihai sonuçları ve elde edilen veriler hakkında detaylı bir rapor sunmadı, ancak cihazın tek parça halinde dönmesi başarılı bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu gelişme, Özbekistan gibi uzay araştırmalarına ilgisi artan ülkeler için de önem taşımaktadır. Ucuz ve güvenilir yük taşıma sistemleri, gelecekte uzaydaki bilimsel laboratuvarlardan alınan örneklerin veya üretilen ürünlerin Dünya'ya hızla geri getirilmesine olanak sağlayacaktır. Bunun da özel kozmonotik alanında yeni bir dönemi başlatması beklenmektedir.

SpaceXElon MuskStarfallUzayTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Batarya Dünyasında Devrim: Sodyum-İyon Akümülatörlerin Seri Üretimi BaşladıBatarya Dünyasında Devrim: Sodyum-İyon Akümülatörlerin Seri Üretimi BaşladıBugün, 15:53Veri Merkezlerinin Artışı Elektrik Fiyatlarını Nasıl EtkiliyorVeri Merkezlerinin Artışı Elektrik Fiyatlarını Nasıl EtkiliyorBugün, 14:57Apple, Çin'den bellek yongaları satın almak için Trump yönetiminden izin istiyorApple, Çin'den bellek yongaları satın almak için Trump yönetiminden izin istiyorBugün, 14:28Rocket Lab, ABD'nin Gizli Askeri Görevi Nedeniyle Japon Uydu Fırlatmasını ErtelediRocket Lab, ABD'nin Gizli Askeri Görevi Nedeniyle Japon Uydu Fırlatmasını ErtelediBugün, 13:51Oppo Reno 16 FS tanıtıldı: 6500 mAh batarya ve güçlü kameralarOppo Reno 16 FS tanıtıldı: 6500 mAh batarya ve güçlü kameralarBugün, 13:21Xiaomi, Mijia Buzdolapları İçin Devrim Niteliğinde Güncelleme YayınladıXiaomi, Mijia Buzdolapları İçin Devrim Niteliğinde Güncelleme YayınladıBugün, 12:57
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max maketleri ilk kez canlı videoda gösterildi
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max maketleri ilk kez canlı videoda gösterildi
iPhone 18 Pro Beklenenden Daha Kalın Olacak: Apple Kamera Sisteminde Devrim Yapmayı Planlıyor
iPhone 18 Pro Beklenenden Daha Kalın Olacak: Apple Kamera Sisteminde Devrim Yapmayı Planlıyor
Otonomi canavarı: 11.000 mAh pilli Honor X80 Pro Max ilk kez tanıtıldı
Otonomi canavarı: 11.000 mAh pilli Honor X80 Pro Max ilk kez tanıtıldı