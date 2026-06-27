Batarya Dünyasında Devrim: Sodyum-İyon Akümülatörlerin Seri Üretimi Başladı

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Batarya Dünyasında Devrim: Sodyum-İyon Akümülatörlerin Seri Üretimi Başladı

Elektrikli araç endüstrisinde uzun zamandır beklenen teknolojik dönüm noktası gerçekleşti: sodyum-iyon akümülatörler resmen seri üretim aşamasına geçti. Changan Automobile şirketinin bu yeni nesil güç hücrelerini araçlarına entegre etmeye başlaması, sektördeki lityum-iyon bataryaların hegemonyasını sona erdirebilir. Bu durum sadece üretim maliyetlerini düşürmekle kalmayacak, aynı zamanda elektrikli araçların yaygınlaşmasını yeni bir seviyeye taşıyacak. Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un verdiği bilgilere göre, yeni teknolojinin temel avantajı uygun maliyetli olmasıdır. Geleneksel lityum bataryalarda pahalı bakır bileşenler kullanılırken, sodyum-iyon hücrelerde alüminyum folyo çift akım iletkenleri kullanılmıştır. Bu yöntem, bataryanın temel yapısal parametrelerini korurken hammadde maliyetlerini önemli ölçüde azaltmayı başardı. Üreticiler, batarya bloğunun uzun vadeli stabilitesini sağlamak için polianyon katotların uygulanmasını hızlandırıyor.

Fiyat Rekabeti ve Ekonomik Verimlilik

Günümüzde sodyum-iyon hücrelerin maliyeti, lityum-demir-fosfat (LFP) bataryaların seviyesine ulaştı. Analizlere göre, 2026'nın ilk çeyreğinde sodyum hücrelerin watt-saat başına üretim maliyeti 0,051 ile 0,059 dolar arasında bir aralıkta yer aldı. Karşılaştırma yapmak gerekirse, şu anda piyasadaki en ekonomik LFP hücrelerin fiyatı yaklaşık 0,050 dolar olarak değerlendiriliyor.

Endüstriyel modeller, üretim verimliliği arttıkça sodyum bataryaların maliyetinin daha da düşmeye devam edeceğini gösteriyor. Bu durum, Özbekistan gibi elektrikli araç pazarının hızla geliştiği ülkeler için de büyük önem taşıyor. Daha ucuz bataryalar, doğrudan elektrikli araçların nihai fiyatlarının düşmesine ve geniş kitleler için erişilebilir olmasına hizmet edecektir.

Soğuk İklimlerde Çalışma Performansı

Sodyum-iyon akümülatörlerin bir diğer üstünlüğü, ekstrem hava koşullarına karşı dayanıklılığıdır. Fiziksel matrisli hücreler, geleneksel lityum alternatiflerine göre ısı ve iklim değişikliklerine karşı çok daha dirençlidir. Özellikle sodyum bataryalar, -20 °C soğukta bile nominal kapasitelerinin %90'ından fazlasını koruyabilmektedir. Bu gösterge, kış mevsiminin sert geçtiği bölgeler için kritik öneme sahiptir.

Karşılaştırma için, standart lityum-demir-fosfat bataryalar aynı soğuk koşullarda kapasitelerinin %80'inden fazlasını kaybedebilir. Genişletilmiş test platformları, yeni teknolojinin -40 °C sıcaklıkta bile etkili bir şekilde çalıştığını onaylıyor. Bu da kış mevsiminde elektrikli araç menzilinin keskin şekilde azalmasıyla ilgili sorunu neredeyse tamamen çözüyor.

Güvenlik konusunda da sodyum-iyon mimarisi yüksek sonuçlar sergiliyor. İç kimyasal yapısı sayesinde, bu bataryalarda termal kaçak sınırı 200 °C'nin üzerindedir. Bu değer, kısa devre meydana geldiğinde yangın riskine karşı güvenilir bir koruma mekanizması sağlar. Böylece yeni nesil bataryalar sadece ucuz ve dayanıklı değil, aynı zamanda güvenlik açısından da daha mükemmel hale geliyor.

TeknolojiElektrikli AraçBataryaChanganİnovasyon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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