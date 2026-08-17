Mourinho gözü morarmış halde görüntülendi: Gerçekte ne olmuştu?

·4·Spor
Mourinho gözü morarmış halde görüntülendi: Gerçekte ne olmuştu?

Real Madrid, yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçında Almanya'nın Schalke 04 takımını 3-0 mağlup etti.

Ancak karşılaşmada en çok konuşulan konulardan biri, «kraliyet kulübü»nün teknik direktörü José Mourinhooldu. Portekizli teknik adam yedek kulübesinde gözünün altı morarmış halde görüntülenince gazeteciler ve taraftarlar arasında çeşitli iddialar ortaya atıldı.

«Gözlük takmasaydım hiçbir şey olmazdı»: Mourinho sakatlığın sırrını açıkladı

Maçın ardından «Special One», basın toplantısında yüzündeki yaranın nedenini açıklayarak olayın antrenman sırasında meydana geldiğini söyledi:

«Antrenman sırasında yüzüme top çarptı. O sırada gözlük takmasaydım muhtemelen hiçbir iz kalmazdı. Aslında çok daha kötü olabilirdi», — dedi José Mourinho.

Mourinho gözü morarmış halde görüntülendi: Gerçekte ne olmuştu?

Schalke karşısında 3-0'lık net galibiyet

Sezon öncesi hazırlıkların son maçında Madrid ekibi etkileyici bir performans sergiledi:

  • Gollerin sahipleri: Kylian Mbappé, Dean Huijsen ve Carlos Espí, Alman ekibinin filelerini havalandırarak farklı galibiyeti getirdi;

  • Sezonun başlangıcı: Bu, Real Madrid'in yeni sezon başlamadan önceki son hazırlık maçıydı.

Madrid devi, İspanya La Liga'nın yeni sezonuna 22 Ağustos tarihinde Espanyol karşılaşmasıyla başlayacak.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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