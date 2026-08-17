Çin, 800 kişilik “uçan kanat” projesini tanıttı

Çinli araştırmacılar, gelecekte 800’den fazla yolcu taşıyabilecek, “uçan kanat” tasarımına sahip umut vadeden bir yolcu uçağının aerodinamik modelini tanıttı. Ixbt.com’a göre bu proje, ülkenin kendi büyük sivil hava araçlarını geliştirme programındaki en iddialı çalışmalardan biri olabilir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Geleneksel havacılık uçaklarının aksine yeni hava aracında belirgin şekilde ayrılmış bir gövde, kanatlar ve kuyruk bölümü bulunmuyor; bunun yerine tek ve geniş bir gövdeden oluşuyor. Yeni uçağın yaklaşık 85 metre genişliğinde ve 43 metre uzunluğunda olması bekleniyor. Bu boyutlar, uçağın ünlü askerî teknoloji örnekleriyle karşılaştırılmasına olanak tanıyor.

Teknik özellikler ve karşılaştırmalar

Çinli uzmanların geliştirdiği hava aracının kanat açıklığı, Amerikan stratejik bombardıman uçağı B-2 Spirit’inkinden yaklaşık 1,6 kat daha fazla. Yolcu kapasitesi açısından ise günümüzdeki en büyük seri üretim yolcu uçağı Airbus A380’i de önemli ölçüde geride bırakıyor. Bilindiği üzere Airbus A380 genellikle 555 yolcuya kadar taşıyabilirken yeni Çin konsepti 800’den fazla kişi için tasarlanıyor.

Bu projenin arkasında Çin’in CARDC Aerodinamik Araştırma ve Geliştirme Merkezi bulunuyor. Ulusal kurum daha önce COMAC C919 yolcu uçağı ve Y-20 nakliye uçağı gibi önemli ulusal programlarda da aktif rol almıştı. Uzmanlara göre “uçan kanat” tasarımının en önemli avantajı yüksek aerodinamik verimlilik.

Mühendislik sorunları ve altyapı

Geleneksel uçaklarda gövdenin büyük bölümü yalnızca hava direnci oluşturur. Yeni tasarımda ise tüm yüzey kaldırma kuvveti üretimine katkı sağlayarak çok sayıda yolcu taşınırken yakıt tüketiminin teorik olarak azaltılmasına imkân verebilir. Bununla birlikte, bu şekle sahip bir sivil uçak geliştirmek birçok karmaşık mühendislik sorununu beraberinde getiriyor.

Bunlar arasında yüzlerce kişinin acil tahliyesi, dev gövdenin basınçlandırılması, kontrolün sağlanması ve yolcu konforunun korunması gibi konuların yeniden ele alınması gerekiyor. Ayrıca 85 metrelik genişlik, ICAO’nun F aerodrom kodu için belirlediği 80 metrelik standart sınırı aşıyor. Bu durum gelecekte havalimanı altyapısında değişiklik yapılmasını gerektirebilir.

Çin’de sivil havacılık programları şu anda hızla genişliyor. Üretimi devam eden C919’un yanı sıra Çin, ilk uçuşunu 2030 civarında gerçekleştirmesi beklenen 280 koltuklu geniş gövdeli C929 uçağını da geliştiriyor. Ayrıca NASA X-59 deneysel uçağının teknolojilerine dayanan C949 süpersonik yolcu uçağı konsepti üzerinde de çalışılıyor.