EA FC 27 reytingleri: Mbappé ve Haaland zirvede, Messi yükseldi

·9·Spor
EA FC 27 reytingleri: Mbappé ve Haaland zirvede, Messi yükseldi

EA Sports, her yıl geleneksel olarak yayımlanan futbol simülasyonunun yeni oyunu EA FC 27'deki futbolcu reytinglerini resmen açıkladı. Goal.com'un haberine göre bu veriler, dünya futbolundaki güç dengesinin değiştiğini açıkça göstererek taraftarlar arasında hararetli tartışmalara yol açtı. Yeni sezonda en tehlikeli iki forvet, sanal sahanın tahtını paylaşıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Erkek futbolunda liderler ve değişimler

Real Madrid yıldızı Kylian Mbappé, 91 genel reytingle konumunu korudu. Ancak bu kez ona Mohamed Salah değil, puanını 90'dan 91'e yükselten Manchester City golcüsü Erling Haaland eşlik etti. Bu iki futbolcu, bu yıl 91 reytinge ulaşan tek erkek oyuncular olarak kayda geçti.

Liderleri, 90 genel reytinge sahip yıldızlar grubu takip ediyor. Bu grupta Manchester City orta saha oyuncusu Rodri, Paris Saint-Germain temsilcisi Ousmane Dembélé, Bayern forması giyen Harry Kane ve Bayern'deki parlak ilk sezonu sayesinde dört puan yükselen Michael Olise yer alıyor.

Reytinglerin açıklandığı sırada en çok tartışılan konulardan biri Lionel Messi'nin puanı oldu. Arjantin Milli Takımı'yla Dünya Kupası şampiyonluğunun ardından Inter Miami yıldızı, reytingini 86'dan 89'a yükseltmeyi başardı. Manchester United'ı Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan Bruno Fernandes de 87'den 89'a yükseldi.

Ancak İngiltere Premier Ligi'nin tüm temsilcileri aynı ölçüde olumlu haberler almadı. Liverpool kaptanı Virgil van Dijk'in reytingi iki puan düşürülerek 88'e indirildi. Buna rağmen oyuncu, pozisyonunun en güçlü isimlerinden biri olmaya devam ediyor. 88 reytingli grupta Arsenal oyuncuları William Saliba ve Declan Rice'ın yanı sıra Joshua Kimmich ile Luis Díaz da yer aldı.

Kadın futbolunda reyting tablosu

Kadın futbolunda London City Lionesses'e transfer olan Alexia Putellas, 91 reytingle en yüksek puana sahip oyuncu unvanını korudu. Barcelona'dan ayrılmış olmasına rağmen oyun tekniği konusunda liderliğini sürdürüyor. Putellas, sakatlıklarla geçen bir sezonun ardından reytingi 91'den 90'a gerileyen Ballon d'Or sahibi Aitana Bonmatí'nin biraz önünde bulunuyor.

Manchester City ile İngiltere şampiyonluğunu kazanan Khadija Shaw da 90 genel reytinge layık görüldü. Takım arkadaşı Yui Hasegawa ise taktik zekâsı sayesinde 85'ten 88'e önemli bir yükseliş kaydetti. Bu tür değişimler, İngiliz yerel liginin EA FC ekosistemindeki küresel itibarının arttığını gösteriyor.

EA FC 27Kylian MbappéErling HaalandLionel MessiFutbol Reytingleri
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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