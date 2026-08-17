Roma, Rodrigo Mora transferi için Porto ile anlaşmaya vardı

·1·Spor
Roma, Rodrigo Mora transferi için Porto ile anlaşmaya vardı

İtalya'nın Roma kulübü ile Portekiz'in Porto ekibi, yetenekli orta saha oyuncusu Rodrigo Mora'nın transferi konusunda nihai anlaşmaya çok yaklaştı. Goal.com'un haberine göre iki kulüp arasında gerekli tüm belgelerin değişimi başladı. 2007 doğumlu futbolcu, Roma ekibinin öncelikli hedeflerinden biri haline gelmişti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Son günlerde görüşmelerde bazı zorluklar yaşanmasına rağmen taraflar, son saatlerde anlaşmayı tamamlamak için yoğun çaba gösterdi. Porto kulübü başlangıçta futbolcu için 50 milyon avro talep etmişti. Ancak kulübün transfer planları ve finansman ihtiyacı, şartların değişmesine neden oldu.

Transferin detayları ve mali şartlar

Corriere dello Sport'un haberine göre Roma, daha önce reddedilen tekliflerin ardından pozisyonunu değiştirmedi ve nihai anlaşmaya varıldı. Anlaşma kapsamında bonservis bedeli 25 milyon avro olacak; bonuslarla birlikte bu rakam 30 milyon avroya çıkabilecek. Porto ayrıca oyuncunun gelecekteki satışından yüzde 50 pay alma hakkını koruyacak.

Menajer Jorge Mendes'in Roma sportif direktörü Toni D'Amico ile gerçekleştirdiği kritik telefon görüşmesinin ardından taraflar ortak noktada buluştu. Futbolcunun kendisi de Roma'ya gitmek için yeşil ışığın yakılmasını bekliyor ve oyuncunun önümüzdeki günlerde İtalya'nın başkentine ulaşması bekleniyor.

Futbolcunun durumu ve sözleşme

Rodrigo Mora'nın çevresindeki durum son haftalarda oldukça gerginleşmişti. Cumartesi günü Rio Ave'ye karşı oynanan maçta da yedek kalan futbolcunun temsilcileri, Porto yönetimi ve teknik heyetinin yaklaşımını açıkça eleştirmişti. Bu durum takım içinde anlaşmazlıklara yol açsa da görüşmelerin başarıyla sonuçlanmasını engellemedi.

Roma, genç yetenekle beş yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Buna göre futbolcunun sezonluk net maaşı 2 milyon avro olacak. Başkent ekibinin taraftarları, yeni transferin takımın oyununa nasıl etki edeceğini büyük bir merakla bekliyor.

RomaRodrigo MoraPortoTransferSerie A
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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