Roma, Rodrigo Mora transferi için Porto ile anlaşmaya vardı

İtalya'nın Roma kulübü, kadrosunu güçlendirme yolunda önemli bir transferi tamamlamaya çok yakın. Goal.com'un haberine göre başkent ekibi, Porto'nun yetenekli orta saha oyuncusu Rodrigo Mora'yı kadrosuna katmak için evrak alışverişi aşamasına geldi. 2007 doğumlu genç futbolcunun transferinin gerçekleşmesi bekleniyor ve oyuncunun başkent kulübünde önemli bir rol üstleneceği tahmin ediliyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Transferin detayları ve mali şartları

Corriere dello Sport'un haberine göre Porto, başlangıçta futbolcusu için 50 milyon avro talep etmişti. Ancak transfer piyasasındaki mali ihtiyaçlar ve oyuncunun bonservisi konusunda yürütülen görüşmeler, sonunda farklı bir anlaşmaya yol açtı. Roma, 25 milyon avroluk garanti ödeme ve bonuslarla birlikte toplam değeri 30 milyon avroya ulaşan bir teklif sundu.

Anlaşmanın en dikkat çekici noktalarından biri, sonraki satıştan yüzde 50 pay verilmesi şartı. Portekiz kulübü, transfer piyasasında aktif olabilmek ve ihtiyaç duyduğu oyuncuları satın alabilmek için nakit paraya ihtiyaç duyuyordu. Bu mali durum ve ünlü menajer Jorge Mendes'in sürece dahil olması, anlaşmanın olumlu sonuçlanmasında belirleyici rol oynadı.

Futbolcunun durumu ve sözleşme şartları

Görüşmeler sırasında taraflar arasında bazı anlaşmazlıklar yaşanmasına rağmen durum kısa sürede çözüme kavuştu. Rodrigo Mora'nın önümüzdeki günlerde Roma'ya gelerek sağlık kontrolünden geçmesi ve yeni takımıyla sözleşme imzalaması bekleniyor. Futbolcuyla beş yıllık sözleşme yapılması planlanırken yıllık net maaşının 2 milyon avro olacağı belirtiliyor.

Edinilen bilgilere göre futbolcunun kendisi de bu transferin bir an önce tamamlanmasını istiyor ve ortaya çıkan karmaşık durumdan yorulmuştu. Portekiz Ligi'nde yedek kulübesine hapsolan ve yeterli forma şansı bulamayan orta saha oyuncusu, İtalya Serie A'da kendini göstermeye çalışıyor. Roma yönetimi ise genç ve yetenekli futbolcuyu kadrosuna katarak gelecek için sağlam bir temel oluşturuyor.