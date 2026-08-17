Roma, Rodrigo Mora transferi için Porto ile anlaşmaya vardı

·7·Spor
Roma, Rodrigo Mora transferi için Porto ile anlaşmaya vardı

İtalya'nın Roma kulübü, kadrosunu güçlendirme yolunda önemli bir transferi tamamlamaya çok yakın. Goal.com'un haberine göre başkent ekibi, Porto'nun yetenekli orta saha oyuncusu Rodrigo Mora'yı kadrosuna katmak için evrak alışverişi aşamasına geldi. 2007 doğumlu genç futbolcunun transferinin gerçekleşmesi bekleniyor ve oyuncunun başkent kulübünde önemli bir rol üstleneceği tahmin ediliyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Transferin detayları ve mali şartları

Corriere dello Sport'un haberine göre Porto, başlangıçta futbolcusu için 50 milyon avro talep etmişti. Ancak transfer piyasasındaki mali ihtiyaçlar ve oyuncunun bonservisi konusunda yürütülen görüşmeler, sonunda farklı bir anlaşmaya yol açtı. Roma, 25 milyon avroluk garanti ödeme ve bonuslarla birlikte toplam değeri 30 milyon avroya ulaşan bir teklif sundu.

Anlaşmanın en dikkat çekici noktalarından biri, sonraki satıştan yüzde 50 pay verilmesi şartı. Portekiz kulübü, transfer piyasasında aktif olabilmek ve ihtiyaç duyduğu oyuncuları satın alabilmek için nakit paraya ihtiyaç duyuyordu. Bu mali durum ve ünlü menajer Jorge Mendes'in sürece dahil olması, anlaşmanın olumlu sonuçlanmasında belirleyici rol oynadı.

Futbolcunun durumu ve sözleşme şartları

Görüşmeler sırasında taraflar arasında bazı anlaşmazlıklar yaşanmasına rağmen durum kısa sürede çözüme kavuştu. Rodrigo Mora'nın önümüzdeki günlerde Roma'ya gelerek sağlık kontrolünden geçmesi ve yeni takımıyla sözleşme imzalaması bekleniyor. Futbolcuyla beş yıllık sözleşme yapılması planlanırken yıllık net maaşının 2 milyon avro olacağı belirtiliyor.

Edinilen bilgilere göre futbolcunun kendisi de bu transferin bir an önce tamamlanmasını istiyor ve ortaya çıkan karmaşık durumdan yorulmuştu. Portekiz Ligi'nde yedek kulübesine hapsolan ve yeterli forma şansı bulamayan orta saha oyuncusu, İtalya Serie A'da kendini göstermeye çalışıyor. Roma yönetimi ise genç ve yetenekli futbolcuyu kadrosuna katarak gelecek için sağlam bir temel oluşturuyor.

RomaPortoRodrigo MoraTransferSerie A
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Dietmar Hamann, Bradley Barcola transfer yarışında Arsenal'ı önde görüyorDietmar Hamann, Bradley Barcola transfer yarışında Arsenal'ı önde görüyorBugün, 20:19Roma, Rodrigo Mora transferi için Porto ile anlaşmaya vardıRoma, Rodrigo Mora transferi için Porto ile anlaşmaya vardıBugün, 19:34Marc Cucurella, Real Madrid formasıyla ilk maçının ardından izlenimlerini paylaştıMarc Cucurella, Real Madrid formasıyla ilk maçının ardından izlenimlerini paylaştıBugün, 18:35Atlético Madrid, Julián Álvarez’ın transferi ve form durumu konusunda endişeliAtlético Madrid, Julián Álvarez’ın transferi ve form durumu konusunda endişeliBugün, 18:33Inter, Curtis Jones transferi için Liverpool ile görüşmelere başlıyorInter, Curtis Jones transferi için Liverpool ile görüşmelere başlıyorBugün, 17:58Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenlediYamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenlediBugün, 17:30
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
FIFA, Abdukodir Khusanov'un çarpıcı istatistiklerini açıkladı
FIFA, Abdukodir Khusanov'un çarpıcı istatistiklerini açıkladı