Özbekistan Millî Takımı kaptanı ve Türkiye'nin güncel gol kralı Eldor Shomurodov kariyerine ABD liginde devam edebilir. Tanınmış Türk spor gazetecisi Oğuz Oruç tarafından paylaşılan bilgilere göre, Kuzey Amerika'nın MLS liginde mücadele eden St. Louis City kulübü, 31 yaşındaki Özbek forveti transfer etme seçeneğini ciddi şekilde değerlendiriyor.

Şu anda İstanbul'un Başakşehir kulübünün formasını giyen golcünün Türk ekibiyle yaptığı resmi sözleşme Haziran 2028'e kadar geçerli. Başakşehir, geçen sezon kiralık olarak parlayan Eldor'un bonservisini İtalya'nın Roma kulübünden tamamen satın almıştı.

Altın Ayakkabı ve dünya çapında takdir

Shomurodov için geride kalan sezon, kariyerinin en parlak ve en verimli dönemi oldu:

Süper Lig gol kralı: Türkiye liginde 34 maçta forma giyerek rakip filelere 22 gol attı ve 5 asist yaparak Altın Ayakkabı'nın sahibi oldu;

Uluslararası rekor: Eldor Shomurodov, Özbekistan Millî Takımı formasıyla toplam 95 maçta 45 gol atarak ülke tarihinin açık ara en golcü oyuncusu unvanını koruyor;

2026 Dünya Kupası şaheseri: Shomurodov'un 2026 Dünya Kupası'nda Kongo Demokratik Cumhuriyeti ağlarına gönderdiği muhteşem gol, FIFA tarafından turnuvanın en güzel golleri sıralamasında 2. sıraya layık görülmüştü;

Transfer piyasasında talep: Yaz transfer döneminde forvete Suudi Arabistan, Rusya ve Türkiye'nin diğer büyük kulüpleri tarafından teklifler yapıldığı bildirilmişti.

Shomurodov'u kadrosuna katmak isteyen St. Louis City nasıl bir takım?

ABD'nin Missouri eyaletini temsil eden ve iç saha maçlarını modern CityPark Stadyumu'nda oynayan kulüple ilgili önemli bilgiler:

Tarihi yönetim: 2019'da kurulan ve MLS'deki ilk maçına 2023'te çıkan takımı Carolyn Kindle yönetiyor. Kulüp, lig tarihinde kontrol hisselerinin tamamı kadınlara ait olan ilk ekip olma özelliğini taşıyor;

Rekor kıran çaylak: St. Louis City, ilk sezonunda oynadığı ilk 4 maçın tamamını kazanarak MLS tarihinde en iyi başlangıcı yapan ilk yeni takım oldu;

İstikrarlı sonuçlar: 2026 sezonu, kulübün ligdeki dördüncü sezonu oluyor. Şubat 2026'da tanınmış kaleci Roman Bürki, kulüp formasıyla 100 maça çıkan ilk futbolcu olurken, takım ağustos ayında tüm kulvarlardaki yenilmezlik serisini 10 maça çıkararakbir sonraki kulüp rekorunu kırdı.

Özbekistan, Rusya, İtalya (Genoa, Roma, Spezia, Cagliari) ve Türkiye liglerinde forma giyen, tüm kulvarlarda gol atmış olan forvetin ABD'ye transferi, kariyerinde yeni ve büyük bir sayfa açabilir.

Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal medya platformları üzerinden tanıdıklarınızla paylaşın.